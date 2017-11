PABAN DAS BAUL au Bar Le Macareux à Paris, octobre 2017

PABAN DAS BAUL

Bar Le Macareux à Paris

20 octobre 2017

Dans le cadre des rendez-vous de La Société secrète des joueurs de musique indienne, organisés par le collectif ECHO.

Tous les mois, dans la cave du bar Le Macareux, dans le IIe arrondissement de Paris, la Société secrète des joueurs de musique indienne invite des praticiens et des amoureux de musiques indiennes à se réunir, à partager, à échanger autour d’un concert acoustique. Pour le second épisode de sa troisième saison, la Société secrète avait invité un éminent représentant de la culture des « Bâuls » du Bengale, Paban DAS BAUL.

Chanteurs errants souvent surnommés les « Fous de Dieu », les Bâuls détiennent un répertoire de chants folkloriques aux riches métaphores poétiques et aux mélodies envoûtantes qui colportent une connaissance essentiellement philosophique et spirituelle, à l’instar des bardes du Moyen-Âge occidental. Depuis plus de trente ans qu’il voyage entre l’Inde et la France, Paban DAS BAUL a fait connaître cette tradition non orthodoxe avec son groupe, ses enregistrements, et ses créations « cross-culturelles ».

Pour ce rendez-vous avec les membres de la Société secrète, il a livré un concert intimiste, accompagnant sa voix chaude, profonde et habitée avec un luth dotara, un tambour khamak et un tambourin dubki. Sa fidèle compagne Mimlu SEN l’accompagnait à l’ektara (instrument à une corde), son fils, Krishna DEYDEN, les soutenait aux cymbalettes kartala, et Arunima CHOUDHURY a ajouté sa voix sur un chant. Entre deux chants, Paban et Mimlu ont commenté plus avant sur la signification des chants et sur la philosophie qui les sous-tend, répondant volontiers aux interrogations du public présent, quitte à générer des débats parfois enflammés.

Paban DAS BAUL avait promis une « initiation directe » aux arcanes de la tradition baul, il n’a pas failli à sa promesse et a généré un fort beau moment de partage tant musical qu’humain.

Photos : Sylvie Hamon et Stéphane Fougère

Diaporama photos :

 

Site : http://pabandasbaul.free.fr/

et https://www.facebook.com/Pabandas.baul

Le Macareux : http://www.lemacareux.fr