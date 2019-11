Paolo RUSSO – Imaginary Soundtrack

(Odradek Records)

Paolo RUSSO n’est pas un musicien ordinaire. Il joue d’instruments a priori connus, le piano et le bandonéon, et par une magie qui n’appartient qu’à lui, nous transporte en des lieux virtuels inconnus, extraordinaires. Son parcours n’est pas ordinaire non plus.

Né à Pescara en Italie en 1969, il vit depuis 1996 à Copenhague après avoir vécu et étudié aux États-Unis. Quant à sa musique, elle l’a amené à jouer partout en Europe, mais aussi en Russie, en Argentine, au Brésil, à Cuba, au Japon et même jusqu’au Mozambique et en Tanzanie. Sa musique, devenue pour ainsi dire universelle, a fait de lui un homme en quelque sorte universel, quelque chose comme un sage qui va désormais chercher son inspiration dans les profondeurs du monde et de l’homme.

Déjà, de son précédent album, il disait ceci : « Overland représente pour moi une sorte de manifeste, un moyen d’explorer le monde au-delà de son activité compulsive et frénétique qui influe de plus en plus sur notre condition humaine de tous les jours. Dans une société qui impose la vitesse, le matérialisme et la compétition, je préfère me plonger dans le calme, la lenteur et la douceur, qui laissent plus d’espace à l’observation, la recherche, la réflexion et l’approfondissement. »

Avec son Imaginary Soundtrack, Paolo RUSSO va même maintenant plus loin. Il ne dit plus rien de sa musique, laissant l’auditeur imaginer le film qui pourrait aller avec, son thème, son déroulement ou encore son atmosphère. Jouant du bandonéon et entouré de Thommy Andersson à la contrebasse, de Roberto Torto à la flûte à bec et de David Hildebrandt au vibraphone, Paolo RUSSO se souvient de la musique des films italiens de sa jeunesse mais s’en remet à l’auditeur pour réinventer le scénario, les décors et même peut-être les dialogues.

Voilà un album subtil, onirique et tendre, parfois joyeux, parfois mélancolique, mais toujours à hauteur d’homme et profondément humain.

Frédéric Gerchambeau

Site : www.paolorusso.com/

Label : www.odradek-records.com/