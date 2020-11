Pedro LIMA – Maguidala

(Les Disques Bongo Joe)

Composée de deux îles principales, de quelques îlots et située dans le Golfe de Guinée à un peu plus de 200 kilomètres des côtes du Gabon et de la Guinée équatoriale, la République démocratique de São Tomé-et-Principe est un des plus petits pays d’Afrique. Sa langue officielle est le Portugais.

Sa culture musicale, encore peu connue en France rassemble une grande partie des rythmes des pays lusophones comme le matacumbi ou (socope) introduit par des descendants d’esclaves et s’est enrichie de multiples influences comme la samba brésilienne ou l’omniprésente rumba congolaise.

Né en 1944 et décédé en janvier 2019, Pedro LIMA est un des artistes musicaux emblématiques de ‘Île de Sao Tomé. Il débute sa carrière à l’adolescence avec le groupe OS LEONENSES qui l’accompagnera sur la plus grande partie de son œuvre et qui est principalement composé de membres de sa famille.

Le succès ira grandissant et il est à ce jour un des rares chanteurs de l’archipel à avoir enregistré à l’étranger, entre autres en Angola dans les années 1970 pour les labels N’Gola et et Merengue et au Portugal pour Lefe. Au moment de l’indépendance du pays en 1975, le pouvoir revient au MLSTP (Mouvement de libération de Sao Tomé et Principe).

Pedro LIMA, tout en gardant un esprit critique (certaines de ses chansons seront interdites à la radio nationale) restera toujours fidèle à ce parti d’obédience communiste, mais surtout à son peuple au point que celui-ci le surnommera « La Voix du peuple de São Tomé » et que ses funérailles seront les plus grandes que l’île ait connu.

Maguidala a d’abord été enregistré en 1985. Sauvé de l’oubli par DJ TOM B, grand passionné de musique lusophone et brésilienne, il est réédité aujourd’hui par le label suisse Bongo Joe. Ce disque, devenu très rare dans sa version originale, a été enregistré par la même équipe de musiciens, le CONJUNTO “OS LEONENSES”. On y retrouve entre autres les fidèles guitaristes Leopoldino SILVA et Rafael “Pety-Zorro” ZUZA.

Il est composé de 4 titres de près de 10 minutes chacun : deux rumbas apaisantes aux influences congolaises et deux puxas, à l’énergie irrésistible et mélange de coladeira du Cap-Vert, de soukous, de semba angolais, de merengue dominicain, de kompas ou de rythme afoxé brésilien… Bref une mixture entraînante, aux accents parfois mélancoliques, traversée d’improvisations inspirées et de chœurs splendides. Un vrai chef-d’œuvre.

Et comme un bonheur n’arrive jamais seul, on peut retrouver deux autres titres de Pedro LIMA (dont le fameux Nga ba Compensadora) sur la compilation Lève Lève. São Tomé and Principe Sounds 70s-80s (toujours chez Bongo Joe), dédiée à l’âge d’or de la musique de l’Archipel.

Frantz-Minh Raimbourg

Page : https://pedrolimasaotome.bandcamp.com/album/maguidala

Label : www.bongojoe.ch