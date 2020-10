Perrine FIFADJI – Awadakpèkpè

(daqui)

Perrine FIFADJI est bordelaise. Mais elle est née au Bénin. On mesure le chemin. Et entre le Bénin et Bordeaux, Perrine FIFADJI a su tracer sa voie, je devrais dire sa voix. Ah !, cette voix ! Elle vient de loin cette voix, mais elle nous touche de près, même sans comprendre ce qu’elle dit. Et ce qu’elle dit, c’est la vie, ses joies, ses tristesses, ses espoirs. Même sans comprendre, on le sait, on le sent. La voix de Perrine FIFADJI nous touche et nous envoûte, elle nous conte l’universel au fond et en fon, la langue du sud du Bénin.

Elle vient en France pour y apprendre l’anglais mais y découvre le chant et la danse. Voix puissante, timbrée et charnue, corps solide, agile et endurant, c’est en fait avec les deux que s’exprime Perrine FIFADJI, d’abord dans un groupe de ska puis parallèlement en se plongeant dans la danse contemporaine. Elle fait du “physical song” sa chose, son destin. Chanter avec son corps, danser avec sa voix, unir l’impalpable et le pesant dans un équilibre magique.

C’est peut-être l’un des sens du titre qu’elle a donné à son premier album, Awadakpèkpè, ce qui signifie “chrysalide” en fon. Plus chenille attachée à la terre mais pas encore papillon voletant dans les airs, la chrysalide est l’entre-deux, le passage immobile mais obligé, comme un évanouissement entre deux vies dissemblables.

Perrine FIFADJI s’applique-t-elle à elle-même cette notion d’entre-deux ? N’est-elle pas encore papillon après avoir été chenille ? Mystère. Ce qui est sûr, c’est que son talent a déjà pris son envol et qu’il n’est pas prêt de cesser de nous émerveiller.

Frédéric Gerchambeau

(Chronique originale publiée dans

ETHNOTEMPOS en 2011)