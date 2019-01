Peter HAMMILL : In a “K” Box

Au début des années 1980, quelque temps après le split de la formation Van Der Graaf, le chanteur, pianiste et guitariste anglais Peter HAMMILL avait monté un autre groupe formé de John “Fury” Ellis (ex-Vibrator’s), Guy Evans et Nic Potter (ex-Van Der Graaf Generator). Surnommé le K GROUP, cette formation livrait une musique plus accessible et plus directement rock que VDGG, combinant l’esprit post-punk avec le sens de l’expérimentation et même quelques reliquats de structures progressives.

De 1981 à 1984, le K GROUP a tourné et enregistré deux albums studio (Enter K et Patience, sous le seul nom de Peter HAMMILL), un double disque live (The Margin) et deux singles (Paradox Drive/Now More than Ever et Film noir/Seven Wonders). C’est cette intégrale qui est dorénavant proposée dans un coffret de 4 CD titré The K Box et comprenant les deux disques studio, le disque live (dans sa version “augmentée” The Margin +), les deux singles et un véritable inédit, Four Pails of Water (que Peter HAMMILL réenregistrera pour son album de 1986, Now Lover).

Cette K Box comprend également un livre de 48 pages présentant des photos inédites et des notes de Tim Bowness et des essais des membres du groupe. Elle sera disponible dès le 8 février prochain. Mais pour ceux qui n’ont pas la “Patience”, il est possible de la pré-commander chez Burning Shed (on y gagne une carte postale dédicacée par Peter HAMMILL) :

https://burningshed.com/store/peterhammill/peter-hammill-with-the-k-group_the-k-box_boxset