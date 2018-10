Peter HAMMILL remonte dans les arbres

Le prochain album de Peter HAMMILL sera un “live”, enregistré lors des concerts qu’il a donnés au cours de l’année 2018. Mais il s’agira d’un disque live un peu particulier.

En effet, durant cette tournée, Peter HAMMILL a, pour la première fois sans doute, joué toutes les chansons de son dernier album studio, From the Trees, paru fin 2017. On retrouvera donc dans ce nouveau live toutes les chansons de cet album (et uniquement celles-ci), mais captées sur scène. Ce sera en somme un “From the Trees – Live”.

Titré X-Ten, cet album live sortira sous forme de pochette cartonnée et sortira sur FIE! Records le 30 novembre prochain. Si vous voulez à nouveau regrimper dans les arbres…

https://burningshed.com/peter-hammill_x-ten_cd