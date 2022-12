Pour son premier album, POLYPHÈME (Wassim HALAL + Gamelan PUSPAWARNA) en appelle à des poly… soutiens !

10 vues

En 2018, le percussionniste franco-libanais Wassim HALAL (BEY.LER.BEY, REVOLUTIONARY BIRDS…) réalisait une œuvre ambitieuse, Le Cri du cyclope, qui s’étalait sur 3 CDs et dans laquelle sa darbouka s’aventurait sur plusieurs chemins de traverses créatifs avec moult collaborateurs, dont un « gamelan de poche », à savoir l’ensemble PUSPAWARNA avec lequel il a depuis beaucoup tourné sous le nom de groupe POLYPHÈME sur diverses scènes, comme celles de l’Institut des Cultures d’Islam, l’Opéra Underground de Lyon, de la Grande Boutique, des festivals Jazz à Luz, Jazzdor Berlin, Aux Heures d’été, etc. Wassim HALAL décrit ainsi cette création inédite : « POLYPHÈME, c’est un travail de recherche et de création « entre » des imaginaires tirés du phrasé de la darbouka et du gamelan balinais. Au-delà de la simple rencontre ou dialogue entre deux traditions musicales, ils construisent collectivement un langage commun, composé d’architectures complexes, de nouvelles matières sonores. » Quatre ans plus tard, POLYPHÈME s’est décidé à franchir un nouveau cap : l’enregistrement de son premier disque !

Comme le dit Wassim HALAL : « Depuis les prémices de ce projet, nous aurons parcouru les kilomètres des chemins des possibles pour créer ce répertoire unique, sans compter les heures de répétitions et de recherches, nous menant de déconvenues en découvertes, de doutes aux évidences, dans une complicité enthousiaste! (…) Des heures passées à tester des idées farfelues que j’avais en tête auxquelles les membres de PUSPAWARNA ont surenchérit de mille beautés. Pendant plusieurs mois nous avons bousculés nos savoir-faire-sonner, nos instruments et nos réflexes pour trouver une faille à franchir ensemble. (…) Aujourd’hui ! On ne sait pas pourquoi mais on a une folle envie de vous proposer de nous aider à nous jeter à nouveau au fond du feu et de pouvoir du fond sans fin d’un cratère enregistrer notre album !! »

C’est donc à un financement participatif qu’appellent Wassim HALAL, le Gamelan PUSPAWARNA et la Compagnie PANTCHA INDRA, vouée à la promotion des arts indonésiens. Des contreparties sont évidemment proposées pour tous les généreux donateurs aux oreilles grandes ouvertes désireux de découvrir une démarche esthétique aussi radicale que singulière en matière de polyrythmies contemporaines.

Pour en savoir plus et offrir vos précieux deniers, ça se passe ici : https://www.helloasso.com/associations/pantcha-indra/collectes/soutenez-le-disque-de-polypheme