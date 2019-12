PRÉSENT : This is NOT the End, Beautiful Friends !

Bien connu des amateurs de musique avant-gardiste progressive, le groupe belge PRÉSENT, fondé en 1979 par le compositeur / guitariste Roger Trigaux, avait connu depuis sa réactivation un second âge d’or, concrétisé par l’actuelle formation enrichie de cuivres et de cordes, et qui compte dans ses rangs le batteur américain Dave Kerman, véritable légende de l’avant-prog international (5 UU’s, U TOTEM, THINKING PLAGUE, BLAST, Bob DRAKE, ARANIS, AHVAK…).

Après une série de concerts en 2015 et 2016, Roger Trigaux avait mis le groupe en “stand-by” pour se lancer sur la composition d’une longue pièce de 54 minutes. Cette dernières, une des plus complexes et abouties à ce jour, est le corps central du futur album du groupe.

Après le temps de la composition, une résidence dédiée à la préparation de ce nouvel album a eu lieu en mai 2019, dans le cadre de la 12e édition du festival ROCK IN OPPOSITION France Event, durant lequel PRÉSENT a révélé sur scène une partie de cette composition.

Désormais, le groupe est entré dans la phase d’enregistrement de son dixième album, intitulé This is NOT The End. Les répétitions collectives et les séances d’enregistrement en studio auront lieu à Bruxelles en février 2020, et le travail de mix en studio sera ensuite réalisé pendant une durée de deux mois à Tel Aviv par Udi Koomran, ingénieur son du groupe. Enfin, l’album sera édité et distribué dans le monde entier par le label américain Cuneiform Records courant novembre 2020.

Afin de réaliser une deuxième phase de travail collectif puis d’enregistrer et de mixer l’album, Michel Besset, coordinateur du projet, et Pierre Chevalier, pianiste et référent du groupe PRÉSENT, en appelle au financement participatif auprès des passionnés de sa musique originale et dense, devenue référentielle dans le domaine du rock d’avant-garde. Plusieurs contreparties sont proposées en fonction des moyens de chacun et de chacune.

Pour aider PRÉSENT, ça se passe ici : https://fr.ulule.com/album-present/?fbclid=IwAR0Se_YqwYpaBnpZbL-Epe3ZKZSxoAxnQXoZm_HBky8OV9ymvyl1ZckgEkE