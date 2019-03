Quand l’univers de GONG s’effondre aussi…

Le nouvel album de GONG va bientôt sortir avec pour titre The Universe also Collapses. La constitution du groupe est la même que sur l’album précédent, Rejoice! I’m Dead!, à savoir Kavus Torabi (guitare, chant), Fabio Golfetti (guitare), Dave Sturt (Basse), Ian east (saxophone, flûte) et Cheb Nettles (batterie).

Il s’agira donc du second album studio de GONG à paraître depuis la disparition de son mentor Daevid Allen, et il s’annonce comme un oeuvre visionnaire du psychédélisme du XXIe siècle, pas moins ! Il y sera question de la création et de la disparition de l’Univers, du Big Bang à son extinction.

“Nous voulions faire ce que nous pensons être l’album ultime de rock psychédélique”, explique Kavus Torabi. “le mot “psychédélique” tend à être souvent utilisé, et une grande partie de ce qui est taxé de psychédélique de nos jours ne correspond pas à sa description première. Je veux entendre une musique qui me fait croire que je suis sous l’effet de drogues!”

Si Rejoice! I’m Dead! était un hommage rendu au géniteur de la Planète des Pot-Head-Pixies, il faut envisager The Universes also Collapses comme l’aube d’un nouveau chapitre dans l’histoire de ce GONG.

“Depuis le début nous voulions faire de la musique de pointe délirante, psychédélique, sur laquelle on peut aussi danser ! Ce n’est pas un disque de prog’, ce n’est pas un disque de jazz-fusion, c’est un disque psychédélique.”

On ne peut pas être plus clair. Ou pas.

Pour en savoir plus, rendez-vous le 10 mai prochain, date de la sortie de cet album qui contiendra 4 compositions (dont une de 20 minutes). Il sera disponible sur le label K-Scope en CD, en LP 180g, et en édition limitée vinyle rose.

Quelque dates sont prévues au Royaume-Uni en mai avec Ed Wynne (Ozric Tentacles) en invité spécial.

Les précommandes se font ici : https://gong.lnk.to/The_Universe_Also_Collapses

www.gongband.com/

Et en amuse-bouche :