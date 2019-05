R. Carlos NAKAI – Talisman

(Canyon Records)

Talisman célèbre le trente-cinquième anniversaire du premier album solo de R. Carlos NAKAI, Changes, sorti en 1983. Depuis toutes ces années, principalement sur le label Canyon Records, le flûtiste navajo a réalisé de nombreux disques en solo à la flûte, en trio dans un style « world music », en quartet plus orienté vers le jazz, plus rock avec son groupe JACKALOPE, et aussi avec des orchestres classiques, des musiciens japonais, juif, hawaïen… et plus récemment a enregistré deux disques électro.

Pour cet anniversaire, R. Carlos NAKAI nous offre avec Talisman une alternance de morceaux joués à une flûte et à deux flûtes, sans aucun autre accompagnement. L’ambiance de cet album est extrêmement paisible et célèbre la Beauté.

Loin d’être un album de plus dans sa discographie, Talisman regorge d’originalités dans le jeu de flûte, d’où s’échappent en même temps que la mélodie des imitations de bruitages de la nature, de la faune et de la flore, des impressions et des climats sacrés, presque surnaturels. Jamais il n’avait réalisé un tel album, aux sonorités aussi douces et apaisées.

« In Beauty it Returns… » conclut les prières navajo, ainsi que l’album par un chant accompagné des flûtes (Sunrise Prayer, in Beauty). C’est dans cette beauté et une sérénité certaine que R. Carlos NAKAI nous propose de retourner, aux origines de la création.

Sylvie Hamon

Site : www.rcarlosnakai.com

Label : www.store.canyonrecords.com

(Chronique originale publiée dans

ETHNOTEMPOS en juin 2009)