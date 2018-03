R.I.P. Liam O’FLYNN (PLANXTY)

Le musicien irlandais et sonneur d’ueilleann pipes Liam O’FLYNN est mort à l’âge de 72 ans à la suite d’une longue maladie. Ce natif de Kill, dans le comté de Kildare, était connu pour avoir co-fondé, au début des années 1970, le célèbre groupe Planxty avec Christy Moore, Donal Lunny et Andy Irvine. Avec ses six albums (+ un album live après sa reformation express en 2004), Planxty a donné une nouvelle impulsion au folk irlandais et a contribué à son rayonnement, y compris hors du milieu traditionnel.

À la suite de l’aventure Planxty, Liam O’Flynn a poursuivi une carrière soliste émaillée de quelques albums (Liam O’Flynn en 1988 ; The Fine Art of Piping en 1991 ; Out to an Other Side en 1993 ; The Given Note en 1995 et The Piper’s Call en 1999). Sa reconnaissance internationale a été également marquée par ses collaborations avec plusieurs grandes vedettes de la pop et du rock, comme Mark Knopfler, The Everly Brothers, Enya, et bien sûr Kate Bush sur ses albums The Dreaming et Hounds of Love. Il a de même contribué aux bandes originales des films La Rivière du 6e jour et Kidnapped. Mais son expérience la plus audacieuse restera sûrement sa collaboration avec le compositeur avant-gardiste John Cage sur sa pièce Roaratorio (avec notamment Paddy Glackin, Tony McMahon…), composée pour l’émission de la TV irlandaise Bringing it all Back Home.

En matière de productions plus spécifiquement liées à la culture irlandaise, Lima O’FLYNN s’est fait de même remarqué pour ses contributions aux œuvres de Shaun Davey, dont The Brendan Voyage, The Pilgrim, Granuaile, The Relief of Derry Symphony, ou encore The Seville Suite de Bill Whelan, ainsi que pour sa collaboration avec le poète irlandais Séamus Heany (album The Poet and the Piper).

Le monde de la musique traditionnelle irlandaise a perdu l’une de ses figures les plus attachantes et marquantes. R.I.P. l’artiste, tes “pipes” continueront à résonner longtemps…