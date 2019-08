Raphaël BUTLER – Raphaël Butler

(Distribution Plages)

Si son nom n’est pas encore familier dans nos contrées, Raphaël BUTLER est déjà un artiste reconnu au Canada, en particulier en Acadie, d’où il est originaire, et au Québec. En parallèle de ses activités musicales, Raphaël est également acteur et a déjà joué au théâtre et dans des séries télévisées. Auteur-compositeur-interprète, il a obtenu de nombreux prix, en particulier le Prix Edith-Butler de la SPACQ (Société professionnelle des auteurs-compositeurs du Québec) en 2018. C’est aussi cette même année que Raphaël s’est produit pour la première fois au Pavillon Acadien lors du Festival Interceltique de Lorient.Après un premier essai discographique sous la forme d’un mini album, J’feel comme une machine, en 2015, il revient cette fois avec un album longue durée sobrement intitulé Raphaël Butler.

L’album a été réalisé et façonné par Eloi PAINCHAUD, qui a fait partie du groupe québécois OKOUME dans les années 2000 et qui assure également ici les parties de basse, de guitare électrique, de claviers ou encore d’harmonica. Raphaël assure quant à lui le chant et les parties de guitare acoustique. Un batteur, très efficace sans être lourd, un guitariste à la pedal steel et à la lap steel, conférant des sonorités country, ainsi qu’un second guitariste-bassiste complètent la formation.

L’ensemble est très bien produit, les paroles sont bien écrites en français mais avec des expressions purement acadiennes mélangeant parfois l’anglais. La musique est rock, mais elle ne se départ pas d’influences folk. La voix de Raphaël se prête quant à elle parfaitement à ce style.

Les chansons parlent de voyages (Roadtrip) ou encore d’amours heureuses ou pas (Valérie), mais sans mélancolie. Coin caché évoque la recherche de l’amour aussi bien d’une personne que d’un lieu. Cette chanson a d’ailleurs bénéficié d’un clip non dénué d’humour. Plus happy est une belle chanson douce aux harmonieuses parties de guitares électriques. Dans mes bras est également une chanson calme animée par des cordes acoustiques et des nappes de claviers. Plus rythmée, Osti qu’on est bien bénéficie du soutien de ces mêmes claviers. Sans rien devoir à personne est, elle, résolument rock ‘n roll.

En amour avec toi nous offre un duo entre Raphaël et la chanteuse québécoise Claudia BOUVETTE pour lequel les deux voix sont seulement accompagnées par la guitare acoustique.

Raphaël BUTLER nous gratifie là d’un album, attachant, personnel et soigné qui devrait lui permettre d’asseoir sa notoriété au-delà des frontières canadiennes.

Didier Le Goff

Site : https://raphaelbutler.ca/

Label : www.plages.net/