Remco HELBERS au Festival Ambient à la Crypte Ararat à Paris, septembre 2019

Remco HELBERS

Au Festival Ambient

à la Crypte Ararat à Paris,

le 28 septembre 2019

Le troisième artiste programmé au sixième Festival Ambient de Paris n’était pas un inconnu des fidèles dudit festival. Remco HELBERS, subtil sculpteur sonore hollandais, s’y était déjà produit il y a deux ans (enregistrement disponible sur son bandcamp).

Il est revenu cette année pour livrer une performance ethno-ambient à base de nappes atmosphériques serties de percussions abstraites dans lesquelles il incrustait des boucles de guitare en alternance avec des interventions différentes flûtes chinoises, japonaises… avec en fond sur écran de superbes animations parfaitement en phase avec la musique, réalisées avec le programme fractal Mandelbulb 3D, qui permet de créer ses propres mondes et de voyager à travers eux. Visionnaire et thérapeutique, féérique et fantastique.

Texte : Stéphane Fougère

Photos : Sylvie Hamon

Site : http://www.remcohelbers.com

Facebook : https://www.facebook.com/remcohelbersmusic/

