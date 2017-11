REVOLUTIONARY BIRDS au Théâtre de Vanves, octobre 2017

REVOLUTIONARY BIRDS

au Théâtre de Vanves (92)

Sortie de l’album

17 octobre 2017

Le Théâtre de Vanves a servi de piste d’atterrissage à de bien étranges oiseaux qui nous ont fait voler très haut, les « Revolutionary Birds ».

Le chant mystique, aérien et possédé de Mounir Troudi, la cornemuse tout terrains d’Erwan Keravec et les peaux enfiévrées de Wassim Halal ont conjugué inspirations ethniques et projections contemporaines, vertiges poétiques et évocations bruitistes, pulsation spirituelle et extase libertaire.

Photos : Sylvie Hamon et Stéphane Fougère

Site : http://www.erwan-keravec.eu/activite/revolutionary-birds/

Label : http://www.budamusique.com/