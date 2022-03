Robert FRIPP s’expose en XXXXXXL !

56 vues

Les ressources du catalogue discographique de KING CRIMSON ayant été dûment exploitées jusqu’à l’épuisement des sols (quoi que…), c’est maintenant au tour du catalogue de la carrière soliste de son mentor, Robert FRIPP, de se voir attribuer une édition collector sous forme d’un méga-coffret de 32 disques, record battu !

En préparation depuis quelque temps, ce coffret, baptisé Exposures (remarquez le pluriel !), contiendra l’intégralité des enregistrements studio et live réalisés par le guitariste anglais pour la période 1977 – 1983, des premières sessions pour l’album Exposure jusqu’à la fin des concerts de « Frippertronics » et ceux du groupe THE LEAGUE OF GENTLEMEN.

L’album Exposure (connu comme étant le « Sergent Pepper » d’une certaine avant-garde punk, et auquel ont contribué Barry Andrews, Phil Collins, Brian Eno, Peter Gabriel, Daryl Hall, Peter Hammill, Tony Levin, Jerry Marotta, Sid McGinnis, Terre Roche et Narada Michael Walden) y figurera en trois versions, dont une remixée en 2021 par Steven Wilson.

De même, on y trouvera les albums God Save the Queen / Under Heavy Manners, Let the Power fall, The League of Gentlemen, Thrang Thrang Gozinbulx, et une giga-plâtrée de Frippertronics réalisés lors de sessions, de répétitions, de jams et en concerts, tous parfaitement inédits ou seulement disponibles jusqu’à présent en téléchargement sur le site DGM.

Au total, Exposures contiendra 25 CD, 3 DVD audio et 3 Blu-Ray audio, lesquels proposent pas moins de 68 heures de musique !

La sortie de ce coffret est annoncée pour le 27 mai 2022.

Tous les détails de son contenu sont indiqués ici (bon courage pour y comprendre quelque chose !) : Exposures 1977 – 1983 (dgmlive.com)

Notez également que deux des disques inclus dans ce coffret feront aussi l’objet de parutions séparées, à savoir la nouvelle édition d’Exposure remixée par Steven Wilson (CD + DVD-A) et le concert de Frippertronics Washington Square Church, enregistré entre juillet et août 1981 (CD + DVD-A ou LP). Ce dernier volume sera disponible dès le 29 avril 2022.

Pour les « die-hard fans », il y a donc de quoi rester… « Breathless » !

(Et les tire-lires pourront dire… « You Burn me Up, I’m a Cigarette » !)

Partager : Twitter

Facebook