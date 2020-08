Robert TREE CODY & Will CLIPMAN – Heart of the Wind : Music for Native American Flute & Drums

Robert TREE CODY & Will CLIPMAN –

Une flûte de cèdre aux effluves aériennes, qui glisse et caresse doucement l’oreille, et des percussions tribales en bois aux sonorités graves et veloutées, évoquent les paysages lointains des grands espaces de l’Amérique du Nord, parsemés ça et là de petites touches de percussions métalliques. De nombreux disques tentent de recréer cet univers, mais Heart of the Wind (Cœur du Vent) a l’avantage de faire partie de ceux qui réussissent à nous faire voyager dès la première écoute.

Le disque débute sur un lever de soleil à Gila River, communauté indienne Pima-Maricopa située en Arizona, puis se poursuit avec l’évocation de la pluie, le souffle d’une brise, la valse de Turtle Island (en Caroline du Nord), le souffle des ancêtres à travers un chant traditionnel, une danse du totem, le retour du chasseur, la foudre au-dessus du désert du Sorora qui marque le retour en Arizona, avant de clore avec le morceau qui donne son titre à l’album, Heart of the Wind.

Robert TREE CODY, danseur, chanteur, conteur et flûtiste originaire des tribus Dakota et Pima Maricopa (Arizona), et Will CLIPMAN (du R. Carlos NAKAI QUARTET), poète et percussionniste Américain vivant également en Arizona, réussissent au gré de leur douze compositions minimalistes et inspirées pour “flûte native américaine et percussions”, à nous emporter au “cœur du vent” dans une autre dimension, paisible et colorée. Du grand art !

