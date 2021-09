Rodolphe BURGER et Érik MARCHAND retentent leur chance…

37 vues

Quinze ans après Before Bach, voici que Rodolphe BURGER et Érik MARCHAND redescendent à la mine, histoire de creuser plus profond, et d’extraire un nouveau répertoire. Glück Auf ! (Bonne Chance !), c’est la devise des mineurs de Sainte-Marie-Aux-Mines. C’est aussi le titre de leur nouvel album, enregistré avec l’indispensable Mehdi HADDAB et les compagnons de route Julien PERRAUDEAU (claviers, basse) et Arnaud DIETERLEN (batterie). Une nouvelle partenaire a rejoint l’équipe : Pauline WILLERVAL (violon bulgare et chant).



Un blues dédié à John Henry (working class hero par excellence), un thème de Titi Robin customisé, un morceau albanais revisité, une chanson turque, un chant dédié à Manuel Kerjean, maître d’Érik Marchand, des titres de Rodolphe Burger réinterprétés, et jusqu’à une improbable version du Eisbär de Grauzone, voici quelques-unes des composantes de ce nouveau répertoire, qui illustre une nouvelle fois les parentés entre le blues et les musiques traditionnelles, boostées par l’énergie d’une rythmique rock.

Glück Auf est paru le 11 septembre 2021 sur Dernière Bande et est distribué par PIAS. Il est disponible en formats CD et LP.

https://rodolpheburger.com

Un concert aura lieu à St-Brieuc le 16 septembre 2021 pour le lancement du disque. Voir notre rubrique Événements.