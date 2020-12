ROEDELIUS – Selbstportrait Wahre Liebe

Il n’y a pas grand chose de nouveau à l’écoute de ce disque, mais ce Selbstportrait Wahre Liebe réussit son pari, initié par le fondateur du label Bureau B, à vouloir un album qui renoue avec l’esprit des premiers Selbstportrait, série amorcée dès 1979 et qui a jalonné la vaste carrière du musicien. Nous retrouvons ainsi l’univers sonore d’une musique électronique de la fin des seventies et du début des années 1980.

Pour cela, ROEDELIUS a utilisé le même type d’équipements et d’instruments qu’à l’époque : farfisa, fender rhodes, korg Ms 20, Roland CR78… Avec ces douze nouvelles pièces, toutes instrumentales, le temps finit par s’arrêter. Ces musiques appartiennent à une époque lointaine et c’est plutôt émouvant, à défaut d’être innovant, de se retrouver au beau milieu de ces ambiances synthétiques du passé et d’un certain minimalisme toujours aussi envoûtant.

ROEDELIUS, qui vient de fêter ses 86 ans le 26 octobre dernier, offre des pièces raffinées, simples, attachantes et mélodiques (Spiel im Wind, Wahre Liebe) ou nettement plus aventureuses (le très ambient Aus Weiter Ferne de presque quinze minutes se rapproche des atmosphères éthérées de CLUSTER).

Avec cet album, il n’a absolument rien perdu de son pouvoir d’imagination ni de ce précieux don pour improviser des musiques appelant à de douces rêveries (Nahwärme sonne un peu comme du KRAFTWERK des premières années) et à des voyages purement électroniques, imprégnés de nostalgie, de mélancolie (Winterlicht) et aussi de fantaisie (Geruhsam).

Selbstportrait Wahre Liebe est un disque à écouter de préférence la nuit pour percevoir toute la beauté de ses secrets.

Cédrick Pesqué

Page : https://roedelius-official.bandcamp.com/album/wahre-liebe

Label : www.bureau-b.com/