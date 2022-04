Romain BAUDOIN (ARTÚS…) « recommence » en solo

17 vues

Le label indépendant Pagans, en collaboration avec la compagnie Hart Brut, vient de sortir le nouvel album de Romain BAUDOIN (ARTÚS, ATAVI, BAL BRUT, LA TAULA, OURS), Arrehar (« recommencer » en occitan), un projet solo basé sur des collectes anciennes qu’il fait dialoguer avec une vielle à roue acoustique de 1930, sur le principe du « One Man Band ».

Assurant vielle à roue, tambourins à cordes, harmonica, grelots, podorythmie et magnéto cassette, Romain BAUDOIN présente ainsi son projet : « Entre 1965 et 1966, deux ethnomusicologues françaises, Claudie Marcel Dubois et Marie Marguerite Pichonnet Andral, patronnes de la phonothèque et du laboratoire d’ethnomusicologie du MNATP (aujourd’hui Mucem) ont effectué des collectes dans les Landes de Gascogne pour le « Musée National des Arts et Traditions Populaires ». Leur travail était de recueillir les pratiques sonores communautaires de cette région.

Après deux années de collecte, elles sont retournées à Paris riches de 814 archives sonores, 694 photographies et 1202 notes manuscrites et dactylographiées. C’est dans ce vaste fonds que je me suis immergé. Ce sont ces sources que je vous présente ici très partiellement, non plus comme de simples objets d’étude, mais comme œuvres d’art à part entière.

J’ai souhaité ne pas les modifier. Je les ai conservées telles que je les ai découvertes, bruissantes de rugosités, d’imperfections, mais aussi intègres et d’une beauté que je qualifierais d’intrinsèque. En les accueillant au sein de mon propre matériau sonore, je les laisse s’exprimer, je les accompagne, je dialogue avec elles et j’essaie, à ma mesure, de les incarner afin qu’elles accueillent, à leur tour, ma musique dans leur propre matériau sonore.

J’aime écouter et découvrir de nouvelles musiques, si possible d’artistes engagés, d’explorateurs sonores, de défricheurs, de pionniers ou de têtus, de créateurs qui me vrillent la tête, qui m’impressionnent et qui distordent ma réalité. La musique expérimentale contemporaine regorge d’artistes qui comblent ainsi ma curiosité, mais « paradoxalement » j’écoute aussi depuis bien longtemps des collectes anciennes dans lesquelles je retrouve ce goût pour la matière première, l’énergie brute et l’engagement direct.

J’y perçois une manière singulière d’appréhender le son, loin de la musique de masse commerciale actuelle trop souvent tempérée, binaire, formatée, tonale, compressée… une fenêtre vers des savoirs faire et des savoirs être que je n’ai pas connus, qui ont parfois disparu et qui resurgissent à mes oreilles. »

Arrehar est en écoute et peut être commandé en format numérique et en CD ici : Arrehar | Romain Baudoin (bandcamp.com)

Un film, réalisé par Thierry MOINET et capté par Benjamin ROUYER, a également été consacré à Arrehar : Romain Baudoin – Arrehar // Lo film – YouTube

