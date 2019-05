ROMANÈS, le dernier Cirque Tzigane est en danger et a besoin de notre soutien !

Depuis la rentrée 2018 et jusqu’à fin mai 2019, le Cirque Tzigane Romanès présente son nouveau spectacle La Trapéziste des Anges, sous son chapiteau installé à Porte Maillot au Square Parodi, Boulevard de l’Amiral-Bruix à Paris 16e.

Chaque année, il part ensuite s’installer dans une ville de province pour l’été. Depuis une dizaine d’années, il est reçu par la ville de Bordeaux où ses spectacles sont un grand succès. Cette année, Bordeaux a décidé de ne pas les accueillir et les grandes villes auxquelles ils se sont adressés font la sourde oreille.

Quelle ville de France aura la chance d’accueillir cet été ce petit chapiteau convivial de 300 places où se déroule le spectacle de cirque le plus poétique ? Car le cirque attire toujours un large public et ce cirque-là présente de plus un spectacle original dans une ambiance familiale, avec des musiciens et des danses sur scène, et de plus n’exploite pas les animaux (seuls un chat et un chien font un court numéro sur scène, et seulement lorsqu’ils sont décidés à le faire).

Le Cirque Tzigane Romanès lance un appel sur les réseaux sociaux pour trouver une grande ville susceptible de les accueillir cet été à partir de juin. Succès garanti auprès des habitants et des touristes de tous âges.

<<Nous défendons une Culture, un art unique et universel… Notre Cirque Tzigane n’aurait-il plus sa place dans nos villes ?

Si vous êtes en contact avec l’équipe municipale d’une grande agglomération, pourriez-vous avoir la gentillesse de faire le lien entre le Cirque Romanès et l’équipe municipale ?

Notre chapiteau mesure 20 mètres, 300 places, pas d’animaux et un spectacle très différent de ce qui se fait, car très poétique. D’ailleurs nous avons un public plus diversifié que le public habituel du cirque…

Si vous pouvez nous aider, je vous en serais très reconnaissant ! Alexandre Romanès.

Nous avons besoin de votre soutien ! Appelez-nous au 06 99 19 49 59>>

DERNIERS SPECTACLES :

SAMEDI 18 MAI 2019 à 16h et 20h30

DIMANCHE 19 MAI 2019 à 16h

SAMEDI 25 MAI 2019 à 16h et 20h30

DIMANCHE 26 MAI 2019 à 16h

JEUDI 30 MAI 2019 à 16h et 20h30

Informations pratiques :

Sous le chapiteau du Cirque Romanès

Au Square Parodi, entrée face au 35 Boulevard de l’Amiral-Bruix –75016 Paris

Métro : Porte Maillot ( Ligne 1 )

Réservations : 01 40 09 24 20 ou 06 99 19 49 59

Émail : cirque.romanes@wanadoo.fr

« Le monde m’a blessé comme un animal vivant qu’on déchire avec les mains » Alexandre Romanès, Paroles Perdues, éditions Gallimard.

