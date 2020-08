Ron CAINES / Martin ARCHER AXIS – Dream Feathers

(Discus Music)

Que du très beau monde sur ce tout à fait superbe Dream Feathers. Bien sûr, il y a Ron CAINES, co-fondateur de EAST OF EDEN et vétéran très vénéré du saxophone. Il y a aussi l’incontournable Martin ARCHER dont je vous ai déjà parlé à propos de ses magnifiques albums Anthropology Band et Another Fantastic Individual, sans oublier qu’il a fondé et dirige Discus Music.

Mais il y a encore Anton HUNTER à la guitare, le leader toujours en quête de l’absolue beauté d’ARTICLE XI. Et il faudrait que je vous parle encore de Laura COLE aux claviers ou de Gus GARSIDE à la contrebasse, sans oublier Hervé PEREZ au sound design et Johnny HUNTER à la batterie. Que du très beau monde vous disais-je ! Mais quid en vérité de ce Dream Feathers ?

J’aime à citer Lee Henderson HENDERSON de Big Beautiful Noise, dont les oreilles ne se trompent jamais : “Cet album est d’un niveau élevé, pour ne pas dire bien plus. Chaque composition est ciselée avec une grande délicatesse, chaque instant est modelé au mieux, ce qui fait cet album, au terme de l’analyse, un chef-d’œuvre.” De fait, Dream Feathers est un album subtil, complexe et varié.

Parfois on s’y sent comme en pleine jungle, d’autres fois nous nous sentons comme en voyage dans un lointain pays exotique, et d’autres fois encore nous nous sentons comme assistant en tant qu’invité privilégié à un concert de free-jazz très cool et très relaxant. Le son du saxo est caressant, les accords du piano sont fruités et les percussions sont de douces invitations à la danse. Tout cela est en réalité difficile à décrire. Mais on se laisse vite emporter par cet aimable tourbillon sans même bouger de son canapé.

Bien sûr, Dream Feathers garde toujours son côté expérimental, pensez par exemple à THIRD EAR BAND, avec une sorte de préciosité un peu dark en fond d’écran. On sent aussi comme un souffle de chaos, mais très maîtrisé, tant les possibilités musicales et sonores explorées donnent parfois un peu le vertige.

Mais tout se passera bien, rassurez-vous. Ron CAINES et Martin ARCHER sont aux commandes. Vous pouvez continuez à vous croire en toute sécurité au milieu d’une forêt tropicale ou dans la capitale d’un étrange pays inconnu…

Frédéric Gerchambeau

Site : www.roncaines.co.uk

Label : www.discus-music.co.uk

Page : https://discusmusic.bandcamp.com/album/dream-feathers-88cd