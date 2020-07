Ronan LE BARS GROUP – Strink Mor

(Paker Prod / Coop Breizh)

Ronan LE BARS est un maître incontestable de l’Uilleann pipes. Il a joué avec les plus grands noms de la musique bretonne ou celtique comme Alan STIVELL, Dan AR BRAZ, Gilles SERVAT, RED CARDELL, Didier SQUIBAN, les frères BOCLÉ, Jacques PELLEN, sans oublier ses participations toujours très remarquées au sein de l’HÉRITAGE DES CELTES ou du CELTIC SOCIAL CLUB. Ronan LE BARS, c’est un son, une vibration, une émotion qui vous prend doucement et qui vous berce l’âme.

C’est dès l’âge de neuf ans que ce natif de Guingamp commence à jouer de cornemuse écossaise au sein du Bagad GWENGAMP. Mais c’est un disque de PLANXTY rapporté un jour à la maison par son père qui le liera à tout jamais à la cornemuse irlandaise. C’est en 2012, à l’occasion du Festival Kann al Loar de Landerneau, qu’il crée avec 4 autres musiciens Le Ronan LE BARS GROUP. Le succès est immédiat, très vite suivi, en juin 2013, par un premier album, Lammdour, paru sous le label Keltia Musique. C’est en mai 2016 que le Ronan LE BARS Group publiera chez Coop Breizh son deuxième opus, An Erc’h Kentañ – The First Snow, largement consacré au paysage musical breton, et plus particulièrement celui qui se danse.

Voici donc maintenant le troisième album du Ronan LE BARS Group, Strink mor – Les Embruns, auquel ont participé Nicolas QUEMENER à la guitare, Aymeric LE MARTELOT aux claviers, Pierre STEPHAN au violon, Julien STEVENIN à la contrebasse, et bien sûr Ronan LE BARS à l’Uilleann pipes. Le percussionniste Keyvan CHEMIRANI, la chanteuse Annie EBREL, le saxophoniste Bernard LE DRÉAU et el batteur Gwénaël PÉRON ont également apporté leurs contributions sut tel ou tel morceau.

Strink Mor est une véritable odyssée musicale de 45 minutes dans l’univers de Ronan LE BARS, de la Bretagne à la Galice, en passant même par la Pologne et par New-York. C’est aussi 10 titres, articulés en 7 compositions originales et 3 airs traditionnels, avec ce qu’il faut de pièces à danser, ronds, plinns, marches et valses pour contenter l’auditeur le plus exigeant. En vérité, voici un programme à la fois varié et homogène, avec de magnifiques arrangements de cordes et de vents signés Robert LE GALL qui assure, également, la direction d’orchestre et le rôle de premier violon.

Strink Mor est tour à tour symphonique, jazzy ou world, mais assurément toujours celtique dans l’âme.

Frédéric Gerchambeau

Site : www.ronanlebars.com

Label : www.pakerprod.bzh

Distributeur : https://www.coop-breizh.fr/