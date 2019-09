Roue Waroch annonce la création de PLANTEC Hironaat pour sa 24e édition

Le Festival Roue Waroch, qui a lieu chaque année à Plescop, petite commune du Morbihan située près de Vannes, vient de révéler le nom de la création qui sera présentée dans sa prochaine édition, qui aura lieu les 21, 22 et 23 février 2020.

Il s’agit de Hironaat par PLANTEC, dont le contenu du prochain album qui vient d’être mixé et paraîtra en 2020 a jusqu’ici été tenu secret, et pour cause !

Création Roue Waroch 2020

PLANTEC “Hironaat”

avec THE SYAMISENIST (Japon), Päivi Hirvonen & Maija Kauhanen (Finlande), Mamadou Diabate (Burkina Faso) et Rozenn Talec & Morwenn Le Normand (Bretagne)