Rozenn TALEC et Yannig NOGUET à la Fête de la Bretagne à Paris, 19 mai 2018

Rozenn TALEC et Yannig NOGUET

à la Fête de la Bretagne

Parvis de la Mairie du XVe à Paris,

le 19 mai 2018

Sur la grande scène du parvis de la Mairie du XVe arrondissement, dressée pour la fête de la Bretagne organisée par Paris Bretons, l’enjoleuse chanteuse Rozenn TALEC et le talentueux accordéoniste Yannig NOGUET ont enthousiasmé à deux reprises dans l’après-midi les infatigables danseurs de leurs traditionnels revisités et de leurs compositions originales abreuvées à la tradition bretonne. Vivant et créatif, leur duo se suffit à lui-même.

Photos : Sylvie Hamon et Stéphane Fougère

Site : https://www.yannignoguet.com/talecnoguet

Sur téléphones portables et tablettes Androïd, le diaporama photos peut être lu avec le navigateur Puffin Web Browser.