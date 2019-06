SCHERZOO – 04

(Soleil Zeuhl)

François THOLLOT est un musicien constant qui creuse encore et toujours le même sillon, pas forcément de la même façon et pas obligatoirement avec les mêmes compagnons, mais c’est néanmoins, passionnément, obstinément, le même sillon, audacieux et fertile. C’est exactement le but et le schéma de SCHERZOO, dont c’est le quatrième album.

Bien évidemment, car François THOLLOT ne prend même pas le soin de nommer décemment les opus successifs de sa formation. Il se concentre sur la musique. Et notamment sur les rythmes, puisque la base des compositions de François THOLLOT est indéniablement rythmique. La trinité piano-basse-batterie et les motifs explorés à foison sont le fondement de chaque composition. On expérimente, on exploite, on dérive, on varie, c’est toujours le même menu à la fois attendu et infini dans ses recettes, toujours bien charpentées et goûtues à souhait.

L’autre péché mignon de François THOLLOT est la répétition. Ses motifs tournent en boucle comme des tourbillons mélodiques parfaitement rythmés, dans une élégante maîtrise du sujet pourtant maintes fois remis sur le métier, avec un art toujours renouvelé et une subtilité permanente.

Ah !, notable variation, ce quatrième opus étonnera les habitués par l’absence de saxophone ! C’est tout de même un sacré changement, car l’instrument survolait les précédents albums de ses sonorités et souvent même de ses stridences. Du coup, ce quatrième opus apparaît plus léger, plus doux.

Mais pour le reste, rien ne change, et surtout pas la qualité des compositions ni celles des musiciens, Anthony PONTET au piano électrique et à l’orgue, Grégoire PLANCHER piano électrique et au mellotron, Clément CURAUDEAU à la batterie et bien sûr François THOLLOT à la basse.

Tout cela est continuellement inspiré, admirablement bâti, passionnant, varié, recherché, plaisant, un vrai bonheur.

Pages : https://scherzoo.bandcamp.com/album/04

https://fr-fr.facebook.com/francois.thollot

Label : www.soleilzeuhl.com/