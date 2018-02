Seb LAGRANGE & Friends – Morvan Massif Live

(Autoproduction)

Ce qui est bien avec cet album, c’est quand il dit live, c’est vraiment live. Il suffit d’écouter en fermant les yeux pour y être. Seb (Sébastien) LAGRANGE nous salue, introduit les morceaux, présentent les musiciens, il n’y a plus qu’à se laisser aller. C’est réellement le meilleur témoignage possible de cette soirée mémorable menée de main de maître. Car, il n’y a rien à redire, Sébastien sait y faire et à de qui tenir.

Sébastien LAGRANGE est un accordéoniste natif du Morvan. C’est son père Jo LAGRANGE qui l’initie à l’accordéon, lui qui jouait aussi de la vielle à roue. Il l’accompagne alors à chaque veillée musicale. Le petit Sébastien se passionne pour l’ambiance festive et humaine de ces soirées. Cela lui donne une nouvelle envie de jouer de l’accordéon, qu’il avait abandonné quelques années auparavant. François BOUCHOUX lui enseigne l’accordéon chromatique « version morvandelle » et André CLEMENT lui met dans les doigts une grande partie du répertoire du Morvan.

Fasciné par la musique irlandaise, Sébastien va rencontrer Christian MAES qui lui dévoile les techniques de cette musique. Il va jouer dans tous les bals trad et bistrots du Morvan. Depuis, il multiplie les collaborations avec beaucoup de musiciens et se consacre passionnément à ses compositions personnelles. Cette carte blanche, à la fête de l’accordéon, sera pour lui l’occasion rêvée d’une vraie bonne soirée sur scène avec six de ses amis musiciens français, irlandais ou encore écossais, avec qui il partage les scènes en France et à l’étranger.

Cela explique, pour notre plus grand bonheur, le répertoire visité lors de cette sublime soirée passée, entre mélodies du Morvan réarrangées, airs irlandais, danses écossaises et compositions personnelles. Alors invitez-vous vous aussi au milieu du public de ce concert d’exception et vibrez, dansez ou écoutez juste jouer sept musiciens en communion et au sommet de leur art.

Frédéric Gerchambeau

Site : www.lagrangesebastien.wixsite.com/morvan