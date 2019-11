Seckou KEITA QUARTET – Afro-Mandinka Soul (Tama-Silo)

(ARC Music / DOM)

Avec ce deuxième album, le Sénégalais venu de Casamance, Seckou KEITA, nous emporte dans son monde, à la fois respectueux de ses origines et ouvert vers une palette sonore originale. Il nous présente une formation en quartet, réunissant l’excellent violoniste égyptien Samy BISHAI, le bassiste italien David MANTOVANI, le batteur/percussionniste gambien Surahato SUSSO et quelques invités comme le joueur de riti (viole monocorde africaine) Juldeh CAMARA ou la chanteuse Binta SUSSO.

Dans cette compagnie cosmopolite, Seckou KEITA joue lui-même différents instruments (kora, ngoni, cajun, djembe, tamani, derbouka et sabar) avec beaucoup de virtuosité.

Le tout donne une musique proche d’un afro-jazz délicat et non dénué d’énergie, où la kora joue un rôle central, entre tradition et modernité, et où le violon de Samy BISHAI s’envole, dans certains titres, dans des improvisations inspirées.

Les douze chansons traitent des différences entre générations, des choix que chacun doit faire dans sa vie quotidienne et Seckou KEITA rend aussi hommage à son père Nare MAGHAN ou au fondateur de l’Empire Mandingue Sounjata KEITA.

Voilà un voyage réussi au cœur de l’âme afro-mandingue.

Frantz-Minh Raimbourg

Site : www.seckoukeita.com

Label : www.arcmusic.co.uk

(Chronique originale publiée dans

ETHNOTEMPOS n°32 – mai 2007)

PS : Cet album a été réédité en 2014 par le même label avec un morceau supplémentaire et une pochette différente.