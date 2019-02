SENYAWA, Les 15 ans du label Sublime Frequencies, au Théâtre Berthelot à Montreuil (93), novembre 2018

SENYAWA

Les 15 ans du label Sublime Frequencies

au Théâtre Berthelot à Montreuil (93),

le 9 novembre 2018

Programmé juste après Porest Group, SENYAWA a inauguré la réception d’ouverture des 15 ans du label ethnographique contemporain Sublime Frequencies au Théâtre Berthelot de Montreuil (93).

Célébrant par la même occasion la sortie de son disque Sujud (justement sur Sublime Frequencies), le duo de Yogyakarta a livré un impressionnant set trance-doom-punk fondé sur des pièces de son album, au croisement des musiques populaires indonésiennes et des musiques expérimentales, avec les techniques vocales étendues de Rully Shabara et les instruments à cordes grinçantes primitivo-modernes de Wukir Suryadi.

Percutant et addictif !

Photos : Stéphane Fougère

Site : https://www.facebook.com/senyawamusik

