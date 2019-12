SOCKS IN THE FRYING PAN – Socks in the Frying Pan

(Autoproduction)

“DES CHAUSSETTES DANS LA POÊLE A FRIRE”… Quel drôle de nom pour un trio, n’est-ce-pas ? Et pourtant ces trois musiciens-là, derrière un humour potache avoué, ne rigolent jamais avec la qualité de leur musique, ni avec l’énergie joyeuse et positive qu’ils dégagent dans leurs concerts.

Composé de Aodàn COYNE, à la guitare et au chant, de Shane HAYES, à l’accordéon, et de Fiachra HAYES, au violon et au banjo, ils viennent de la côte ouest de l’Irlande, autant dire du berceau de la musique traditionnelle irlandaise, qu’ils épicent d’une touche de folie très personnelle, qui vous réjouit sur leur album et vous transporte en concert.

En plus d’une technique de jeu instrumentale irréprochable, leurs harmonies vocales sont aussi plaisantes que pleines de dynamisme, ce qui captive un public toujours enthousiaste et toujours plus vaste à travers le monde entier.

C’est d’ailleurs bien simple, après quatre années de tournées intensives, leur formation a été désignée “groupe nouveau de l’année” par l’Irish Music Association. C’est une jolie reconnaissance de son talent pour un trio énergique au style moderne et singulier, grand pourvoyeur d’airs traditionnels, bien sûr, mais s’investissant aussi souvent dans des compositions beaucoup personnelles.

De fait, ces originaires de County Clare sont en quelque sorte devenus les nouveaux ambassadeurs jeunes, talentueux et remuants de la musique traditionnelle irlandaise. C’est un rôle important aux États-Unis où pour beaucoup la mémoire de l’Irlande originelle et lointaine constitue un devoir sacré.

Mais avec une bonne dose d’humour pour accompagner le violon et l’accordéon, ça se passe encore bien mieux !

Frédéric Gerchambeau

Site : www.socksinthefryingpan.com