Soleil Zeuhl projette ses nouveaux rayons !

Bien connu des aficionados des musiques progressives de pointe (tendance jazz-rock, R.I.O., et tant qu’à faire Zeuhl), le label français Soleil Zeuhl reprend du poil de la bête en ce premier semestre 2020, après avoir connu de nombreux changements internes (changement partiel de personnel, structure) au cours de l’automne 2019.

Deux nouvelles publications et une réédition vont donc rythmer l’année 2020 :

* En mars prochain, le légendaire album prog-zeuhl Eros du groupe français DÜN (qui a récemment redonné de timides et ponctuels signes de vie…) sera à nouveau disponible, à la faveur d’un retirage de l’édition remastérisée de 2012 (par Udi Koomran).

* Sera également bientôt disponible le second album d’un groupe finlandais, DAI KAHT, dont la musique “rappelle (évidemment) fortement Magma, mais avec un caractère plus rock et l’utilisation de sons magmaïens comme gimmicks, outre quelques touches prog qui émergent ponctuellement” (sic). Le groupe chante également dans une langue inventée de toutes pièces baptisée le « Kolöniel »(!). Avec DAI KAHT, Kobaïa a désormais une planète jumelle !

* Enfin, pour l’automne prochain, Soleil ZEUHL annonce la publication d’un album écrit par l’ancien guitariste de MAGMA, James McGAW. Intitulé La Fin des Temples, ce disque a été écrit par James McGAW en 2004, alors qu’il était membre de MAGMA et de ONE SHOT. Il contient une longue pièce musicale composée en hommage à la musique de MAGMA.

Officiant désormais en tant que directeur artistique et producteur du projet, James McGAW avait réuni en 2018 un noyau dur de musiciens et de choristes afin de monter le morceau puis de l’enregistrer en vue d’une sortie CD. Les sessions d’enregistrement ont commencé en 2019, et l’album et atteignent actuellement leur phase finale. Comme dirait l’autre, “stay tuned” !

* Et à titre de rappel, la dernière sortie en date du label n’est autre que le quatrième album de UNIT WAIL, Égarés.

À quiconque se sent encore concerné par l’achat de support discographique physique, sachez que les boutiques en ligne de Soleil Zeuhl ont déménagé et se concentrent désormais sur Discogs et CDandLP :

www.discogs.com/seller/SOLEILS.PRODS/profile

www.cdandlp.com/seller/1/362294/soleilsprods.html

Sinon, le site du label est toujours là : www.soleilzeuhl.com/