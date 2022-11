SONORHC : un anniversaire tout en sillons !

0 vue

Le label français Fractal Records annonce la première réédition vinyle d’un joyau de la scène « underground » française, l’album Purf du groupe SONORHC. Paru en 1972, ce « disque de l’ombre » aux accents ethnique-jazzy-folk-psyché fête en 2022 ses 50 ans d’existence.

« Initialement prévu pour être publié en Juillet dernier, cette réédition arrive seulement ce mois-ci dû uniquement au retard énorme de l’usine de pressage mais une réédition qui arrive à point nommé. Parallèlement à beaucoup d’autres albums qui célèbrent leur 50e anniversaire dans une énième réédition au compteur, il est rare et notable de voir de nos jours les albums réédités dans leur format original pour la première fois en 50 ans. » (Fractal Records)

À l’occasion de sa réédition en CD en 2014 (déjà chez Fractal Records), RYTHMES CROISÉS avait présenté cet « OSNI » de cette façon : « Utilisant une ample palette d’instruments aussi électriques (guitares, basse) qu’acoustiques (flûte, hautbois, trompette, percussions, guitare sèche), SONORHC, sans réel modèle sur le sol français, a généré avec Purf l’une des musiques les plus « out there » qui soient, que l’on a plus volontiers rapproché des univers de certains groupes allemands type LIMBUS 3 (Mandalas), DEUTER (D, Aum), BETWEEN (Einstieg) ou les incarnations du Zodiak Free Arts Lab comme KLUSTER ou AGITATION FREE. La propension de SONORHC pour les décontextualisations ethniques et les déstabilisations modales hypnotiques le rapproche aussi fortement de l’univers du légendaire groupe psychédélique anglais THIRD EAR BAND.» (Lire notre article.)

Co-fondateur de SONORHC, Jean-François GAËL avait écrit : « SONORHC est une musique Exorcisme, une musique Amitié, une musique Dialogue, une musique Plaisir. SONORHC est une histoire de Rencontres et de Voyages – Rencontres de compositeurs et d’instrumentistes venant de régions différentes de la musique – Voyages dans l’Espace et dans le Temps. Nous avons « fabriqué » SONORHC comme d’autres écrivent un livre de Science-Fiction. Ce premier disque est le témoignage d’un voyage sur la planète PURF, royaume des machines et des nuisances. »

À celles et ceux (et ils sont nombreux !) qui ont raté cette pépite, cette réédition vinyle (en édition limitée) est l’occasion ou jamais de faire une véritable découverte !

Les 50 premiers exemplaires comprennent un insert A4 (numéroté à la main et tamponné du logo Fractal) et seront uniquement disponibles via Fractal Records (commande : un exemplaire par personne seulement et non disponible à la distribution).

Pour les commandes, ça se passe ici : http://www.fractal-records.com

Partager : Twitter

Facebook