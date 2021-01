Sortie du nouvel album du Duo Montanaro, BE

BE, le nouvel album du Duo Montanaro, est paru le 15 janvier.

Sorti en 2017, l’album acoustique KI (en hongrois «extérieur») questionnait l’individu sur sa place dans le monde. Second opus de cette réflexion, BE (en hongrois «intérieur» mais aussi «être», «soi ») s’interroge sur le mouvement intérieur et le fait d’être acteur, à notre niveau, d’une avancée sociale et culturelle.

Pour écouter et acheter l’album numérique : https://alterk.lnk.to/DuoMontanaro-BE

Pour commander le CD physique avec son livret : https://in-ex.bandcamp.com/album/be