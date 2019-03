SOUFFLES CROISÉS – Jean-Luc THOMAS, Véronique PIRON et invités au Théâtre Zingaro à Paris, janvier 2019

SOUFFLES CROISÉS

Jean-Luc THOMAS, Véronique PIRON et invités

au Théâtre Zingaro à Paris,

le 24 janvier 2019

Pour fêter les sorties de leurs albums respectifs Kerlaveo (Hirustica) et Flot suspendu (Autoproduction), les flûtistes Jean-Luc Thomas (flûte traversière en bois) et Véronique Piron (flûte en bambou japonaise shakuhachi) ont partagé la soirée Souffles croisés au Théâtre équestre Zingaro, à Aubervilliers, en compagnie de nombreux invités, certains prévus, d’autres débarqués à la dernière minute.

Michel Godard (tuba, serpent), Fumie Hihara (koto, voix), David “Hopi” Hopkins (bodhran), Adil Amimi (oud), Etsuko Chida (chant), François Marillier (appeaux, crotales), Denis Péan (poèmes), Karim Ziad (crotales) et Jean-Philippe Rykiel (claviers) ont ainsi ajouté leurs propres couleurs aux poèmes sonores des deux flûtistes dans des combinaisons variées.

De la Bretagne ouverte sur le large au Japon millénaire ou rêvé en passant par l’Irlande, le Maghreb et autres zones culturelles sans frontières, ce concert partagé et convivial n’a pas été avare de paysages grandioses et de voyages sublimes.

Lire notre chronique du CD Kerlaveo.

Stéphane Fougère

Photos : Sylvie Hamon

Sites : www.jeanlucthomas.com

www.veroniquepiron.com

Diaporama photos :

Sur téléphones portables et tablettes Androïd, le diaporama photos peut être lu avec le navigateur Puffin Web Browser.