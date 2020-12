Un appel pour la souscription au CD LUOUR en soutien aux migrants du Pays de Redon, initié par les musiciens Janick Martin, Pierre-Yves Renard, Yannig Noguet et Ronan Robert, vient d’être lancé:

“Ce CD, patchwork original de contes, chansons et musiques spécialement composé pour l’occasion par des artistes du Pays de Redon, est produit par et pour l’association Soutien Migrants Redon pour venir en aide aux familles.”

“Un disque pour saluer et soutenir l’action de l’association Soutien Migrants Redon active depuis de nombreuses années sur le territoire et qui se bat pour la reconnaissance et l’accompagnement de ces hommes, femmes et enfants fuyant la souffrance. La première pause printanière avait un peu freiné nos mouvements mais dès qu’il nous a été possible de sortir, nous nous sommes réunis, retrouvés. La soif d’échange était bien là et de nombreux artistes, chanteuses, chanteurs, conteurs, conteuses, musiciennes et musiciens ont spontanément proposés textes et musiques. Et alors que le temps semblait suspendu, nous avons écris, lu, joué, chanté, conté, écouté, entendu, ris, pleuré, enregistré, dessiné, filmé, photographié.”

“C’est donc une cinquantaine d’artiste du pays de Redon qui présente, dans ce disque Luour, leurs poésies, leurs humeurs, leurs réflexions sur l’exil. LUOUR comme une lueur qui nous rassure sur la présence d’une humanité solidaire.

L’album sortira bientôt mais vous pouvez d’ores et déjà le commander! Pour souscrire ou soutenir l’action de Soutien Migrants Redon :

Association Soutien Migrants Redon

5, rue Guy Pabois – 35600 Redon

soutienmigrants.redon@gmail.com

Avec la généreuse participation de : Christian Baudu, Gigi Bigot, Joël Bosc et Daniel Rebière, The Bloyet Brothers & Lourychords, Laurent Carré, Cachupa (Géraldine Chauvel, Matthieu Colléaux, Gaultier Colléaux, Jean-Sébastien Hellard, Erwan Lhermenier) Chérie Coco (Angèle, Jule, Gerg, Pappy, Guigui, Vaness), Silabenn (Yolaine Delamaire, Erwan Lhermenier, Janick Martin), Fabien Gillé, René-Claude Girault, Gérard Guillou-Delahaye, Trio Saïmir Mejdanì/Erwan Hamon/Janick Martin), Tant pis quand même (Pierre-Yves Renard, Florent Hellard, Hervé Olivier, Alex Tual), Mike James et Dylan James, Dia T (Marina Razanasoa, Gurvan Liard, Gilles Le Bigot), Maria “Maya” Leroux, Morwenna (Morwenna Ealet, Solenn Diguet, Yannig Noguet, Loumi Séveno, Alex Tual, Julien Tual), Bertrand Lecointre, Pierre Le Den, Sylvain Leroy, Pépito Matéo, Alain Pennec, Olivier Renet, Ronan Robert, Mathieu Sérot.”