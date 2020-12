Souscription pour la réalisation de l’album Lavande & Jasmin de Sissy ZHOU & Miquèu MONTANARO

Après une première expérience enrichissante lors du Festival Multi Musique de Montréal avec un virtuose de gu zheng (cithare traditionnelle chinoise), Miquèu Montanaro souhaitait poursuivre cet échange entre la musique provençale et la musique chinoise aux sonorités si éloignées géographiquement mais tellement complémentaires et harmonieuses. C’est à l’occasion de concerts partagés avec la talentueuse Sissy Zhou que ce projet est né. Sissy Zhou (gu zheng et chant) a manifesté un intérêt particulier pour les instruments provençaux et Miquèu Montanaro (galoubet-tambourin et chant) trouve en elle la partenaire idéale pour ce nouveau projet musical faisant écho à son souhait initial. Au cours de répétitions de « L’Amour en Provence », ces deux artistes décident d’explorer leurs univers musicaux respectifs. Il est apparu que le duo gu zheng / galoubet-tambourin pouvait fonctionner comme un orchestre miniature et qu’il était très intéressant de se pencher sur cette forme et la compléter.

Afin de réaliser leur album, Lavande & Jasmin, Sissy ZHOU & Miquèu MONTANARO lancent une souscription. Tous les détails du projet et des contreparties + deux vidéos, sur le site helloasso:

https://www.helloasso.com/associations/arts-et-musiques/collectes/sissy-zhou-miqueu-montanaro-enregistrement-de-l-album-lavande-jasmin