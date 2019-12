Souscription pour le premier album de NAVA, musique bretonne à tempérament nomade

NAVA – Musique bretonne à tempérament nomade

Jañlug er Mouel – Chant

David Sévérac – Vielles à roue électroacoustiques

Gaël Martineau – Percussions

Le trio propose une musique qui plonge ses racines dans le terreau fertile de la tradition chantée de Bretagne. “Nous réinventons cette matière modale et propice à la transe en l’ouvrant aux sonorités du monde et des musiques actuelles. L’énergie qui se dégage alors se place quelque part à mi-chemin entre le rock et les musiques rituelles orientales. Les textes à la fois sombres et très poétiques racontent l’amour et le monde dans ce dialecte si particulier, le breton méridional.”

Le trio NAVA sortira en mars 2020 son premier album, Ar Peroked, en auto-production. Il sera distribué dès sa sortie par la Coop Breizh.

NAVA a besoin de 1600€ avant le 11 janvier 2020 pour arriver au bout de ce projet.

Si l’ojectif initial de 1600 € est dépassé et que la collecte atteint 1800€, le trio prévoit la fabrication d’un beau livret de 12 pages avec l’ensemble des textes et les traductions en français.

Tous les détails pour précommander l’album et sur les contreparties de la souscription (fichiers numériques, CD, illustration, stages, concerts privés), ainsi qu’un clip et un morceau en écoute, sont sur Ulule: https://fr.ulule.com/ar-peroked/?fbclid=IwAR2dmWvhm86s9Wx_BOWSW5ZlHsuRL5nwXLupc_AHfmbYUoW2khq_0PYtNpM

Merci de partager largement cette page afin que le projet d’album de NAVA aboutisse.