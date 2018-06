Soutenez la réalisation de l’album solo de Wassim HALAL

Formé par de multiples voyages au Liban au répertoire de mariage (dabkeh), le percussionniste Wassim HALAL (Darbuka, daf, bendir – BEY.LER.BEY, REVOLUTIONARY BIRDS, NIZAR ROHANA TRIO…) s’est ouvert, au gré de ses nombreuses rencontres, à de nouveaux univers sonores, dont la musique tzigane de Turquie. Intéressé par les musiques à improvisations, il développe sur la Darbuka et Doholla un jeu emprunt de multiples influences, travaillant tant sur les univers rythmiques que sur les sonorités de ses instruments.

Album solo – triptyque

Décliné en trois volets, ce triptyque se compose :

– 1/3 Solo

– 2/3 Suites de Polyrythmies jouées par des mélodistes et darbuka – un genre d’anti solo – avec des joueurs de Gamelan, un ensemble un cordes, des vents.

– 3/3 un ensemble de compositions – improvisations ayant rapport à la Voix, aux Bombardes , aux musiques bourdonnantes, et ou il fait bon d’avoir des grooves d’accompagnement

Une collecte est organisée sur le site Kiss Kiss Bank Bank pour terminer l’enregistrement de l’album qui sortira en novembre 2018 : précommande de l’album en mp3 et en CD physique, et aussi de places de concerts et de cours de percussions.

Cliquez ici pour voir les contreparties et découvrir le projet.