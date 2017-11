Srdjan BERONJA – Sounds of the East

(ARC Music)

« Les Sons de l’Est »… Vaste Sujet ! « Musique des Balkans, d’Inde et du Moyen-Orient » : c’est déjà plus précis mais ça brasse quand même large, se dira l’auditeur pressé qui croira avoir affaire à une banale compilation de « world music » faite de choses et de machins en vue de séduire un public aussi large que vague… Mais avec le label ARC Music, on a appris à passer outre ces titres à l’emporte-pièces et, à y regarder de plus près, on se rendra compte que cette compilation a tout de même un crédit d’auteur, Srdjan BERONJA, qui est bien plus qu’un égocentrique traqueur de sons. Ce percussionniste, compositeur et musicologue serbe avait déjà réalisé The Sounds of Varanasi pour le même label, livrant sa vision de l’univers musical et sonore de cette ville sainte indienne. Ici, le sujet est donc moins localisé, mais correspond toujours à une vision d’auteur et d’acteur.

Structuré de la même manière que l’était Sounds of Varanasi, Sounds of the East alterne captations de sons environnants et enregistrements de pièces musicales jouées en solo, en duo, voire en trio. Il n’est guère fait mention des dates et lieux exacts auxquels les différentes pistes ont été enregistrées, excepté qu’elles l’ont été entre 2001 et 2016, mais leur ordonnancement ne cherche pas à reconstituer une ligne chronologique. En revanche, Srdjan BERONJA livre de fort instructives informations quant aux musiques données à écouter – leur histoire, leurs caractéristiques mélodiques et rythmiques – ainsi que sur les instruments.

Les plages de « bruitages » ont elles aussi droit à des commentaires qui permettent de saisir leur contexte, leur sens. Des chants d’oiseaux et de corbeaux à l’aube, le sifflement courroucé d’un serpent, le son continu de la flûte « pangi » d’un charmeur de serpents, les rotatives « motorisées » d’un moulin à eau et les pétards et feux d’artifices d’un fête indienne (retour à Varanasi…) sont autant de points d’accroche destinés à immerger l’auditeur dans l’environnement naturel de ces musiques.

Constitué exclusivement d’enregistrements de terrain, ce disque n’est pas strictement celui d’un capteur passif, mais aussi celui d’un musicien qui s’est enregistré en situation de jeu avec d’autres musiciens rencontrés en Inde, dans la région des Balkans et dans le Moyen-Orient. Avec Pandit Dhruv Nath MISHRA (sitar), Pandit Sukhdev Prasad MISHRA (violon), Dr. Atul SHANKAR (flûte bansuri), Marina TOŠIĆ (oud), Stefan SABLIĆ (qanun) et le « special guest » Sinan AĆIFOVIĆ (clarinette), Srdjan BERONJA (tabla, daf, darabuka) a ainsi formé le TRANS-EASTERN GROUP, un vrai-faux groupe qui adopte principalement la forme d’un duo constamment renouvelé au gré des étapes du parcours de Srdjan BERONJA.

De cette « triangulaire » culturelle émane une âme pan-orientale qui est volontiers traduite musicalement par des combinaisons instrumentales peu courantes : une flûte bansuri dialogue avec un daf, un tabla et une darabuka, un sitar est rejoint par un daf là ou l’attendait plutôt un tabla, un violon accordé « à l’indienne » converse avec une darabuka, la même darabuka s’acoquine avec un qanun au grand dam des préjugés la concernant, une clarinette vient à l’occasion élargir leurs débats (ou leurs ébats), un tabla donne la réplique à une flûte de pan… Et entre deux joutes, le oud ou le qanun font aussi cavaliers seuls (règles du taqsim obligent !).

Les pièces musicales, de type raga, taqsim, maqam, thème de danse ou chant folk, sont des portes ouvertes sur une certaine idée de la musique que partagent selon Srdjan BERONJA les cultures indienne, moyen-orientale et est-européenne. Acoustiques, intimistes, elles ouvrent sur une vaste et subtile gamme d’émotions, de sentiments et évoquent des histoires où se fondent le désir humain et l’amour spirituel.

Ces Sounds of the East ne sont donc pas ceux piochés au petit bonheur dans une quelconque bande de données sonores, ni même tirés d’un catalogue de label, ils sont ceux qu’a capté et choisi Srdjan BERONJA pour illustrer sa passion pour ces musiques et ces cultures. Les ragas, maqams, thèmes folkloriques et sons environnementaux recueillis dans ce disque sont des illustrations d’un carnet de voyages comme les pages d’un journal intime : on y lit ce qui fait palpiter le cœur de ces musiques comme celui de son auteur.

Stéphane Fougère

Site : http://www.srdjanberonja.com/home

Label : www.arcmusic.co.uk