SUN RA ARKESTRA au New Morning à Paris, octobre 2019

au New Morning à Paris,

le 12 octobre 2019

S’il n’avait pas quitté le plancher de la planète Terre, le gourou interstellaire SUN RA aurait eu 105 ans en 2019. Son fidèle lieutenant Marshal ALLEN, qui a repris l’ARKESTRA en 1994, n’en a peut-être pas autant, mais tout de même, il a atteint ses 95 ans ! Et puisque l’ARKESTRA fête en ce qui le concerne ses 60 ans d’existence, il fallait bien une tournée pour célébrer ces “saturnales”…

En ce samedi 12 octobre, à la lisière de l’automne, les “Astro-Blacks” du SUN RA ARKESTRA étaient donc de retour au New Morning, après un précédent passage en mai 2019, pour répandre les ondes régénérantes de leur “love from outer space” en provenance de Saturne. Fidèle à son esprit “moulin”, l’ARKESTRA est revenu avec une formation un tant soit peu différente de celle du mois de mai. Il n’y avait pas de chanteuse cette fois-ci, mais le timbre profond et chaleureux de Knoel SCOTT a donné amplement le change.

Plus souvent debout qu’assis, bougeant dans tous les sens, jouant du sax alto, du sax-synthé et donnant des coups de gong, Marshall ALLEN a dirigé comme il sait le faire les 11 musiciens de l’ARKESTRA du haut de ses 95 ans, mais en paraissait 20 de moins !

Son implication et celle de ses complices sont restées intactes, prodiguant avec toujours autant de jouissance ce swing cosmique, ces mélodies extatiques, ces envolées psychédéliques, ces incursions électro science-fictionesques, ces rythmiques afro jubilatoires qui sont la marque de fabrique de l’ARKESTRA.

Plus que jamais, Space is toujours the place !

Formation :

Marshall ALLEN : direction, flûte, saxophone alto

Cecil BROOK : trompette

Carl Le BLANC : guitare

Knoel SCOTT : saxophone, voix

James STEWART : saxophone ténor

Danny Ray THOMSON : saxophone baryton

Robert SRINGER : trombone

Vincent CHANCEY : cor

Tevin THOMAS : piano

Elson NASCIMENTO : percussions, surdo

Tyler MITCHELL : basse

Wayne Anthony SMITH Jr. : batterie

Texte : Stéphane Fougère

Photos : Sylvie Hamon

Site : http://sunraarkestra.com

 

Sur téléphones portables et tablettes Androïd, le diaporama photos peut être lu avec le navigateur Puffin Web Browser.