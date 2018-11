Sur la route avec Deben BHATTACHARYA

Le label américain Sublime Frequencies vient de sortir un coffret consacré à l’ethno-musicologue et réalisateur Deben BHATTACHARYA, connu pour avoir collecté nombre d’enregistrements de terrains entre 1953 et 2001, année de sa disparition. Le légendaire Frank ZAPPA avait avoué à Guitar Magazine, peu avant sa mort en 1993, avoir été très influencé par une toute première compilation de Deben BHATTACHARYA (le 30 cms Music On The Desert Road, paru en 1956).

Pour leur majeure partie inédites, les pièces composant ce coffret de 4 CD et un livre de 160 pages retrace un voyage effectué entre Paris et Calcutta en 1955 à bord d’un camion de lait qui emprunta la route des Indes bien avant que le parcours ne devienne à la mode dans les années 60/70.

Paris to Calcutta – Men and Music on The Desert Road contient 43 enregistrements totalisant plus de 4 heures de musiques, toutes captées lors d’un voyage en 1955 dans des camps de bédouins, en Turquie, en Iran, en Irak, en Afghanistan, en Jordanie, au Pakistan et en Grèce. Le livre inclut pour sa part 45 pages de photographies, 50 pages de notes détaillées sur chaque enregistrement et le “travelogue” poétique et impressionniste rédigé par Deben BHATTACHARYA sur la route de Paris à Calcutta.

Cette somme a été montée par Robert MILLIS (auteur du mirifique coffret Indian Talking Machine en 2015, et des DVD This World is Unreal like a Snake in a Rope, My Friend Rain et Phi Ta Khon: Ghosts of Isan, toujours chez Sublime Frequencies.)

Publié en édition limitée, Paris to Calcutta – Men and Music on The Desert Road est distribué en France par Orkhêstra International.

http://www.sublimefrequencies.com/products/625798-deben-bhattacharya-paris-to-calcutta-men-and-music-on-the-desert-road

http://www.orkhestra.fr/catalog.php?FIND=SF112