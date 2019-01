Susheela RAMAN, Festival Worldstock au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris, octobre 2018

Susheela RAMAN

Festival Worldstock au théâtre des Bouffes du Nord à Paris,

le 22 octobre 2018

Programmée en ouverture de la sixième édition du festival Worldstock, la chanteuse et compositrice anglo-indienne Susheela RAMAN a présenté au Théâtre des Bouffes du Nord son nouveau projet récemment paru en CD, Ghost Gamelan, fruit de sa rencontre avec le compositeur indonésien Gondrong GUNARTO. La présence de ce dernier et de trois autres musiciens indonésiens jouant du gamelan a évidemment contribué au caractère exceptionnel de ce concert.

Tous les morceaux de l’album Ghost Gamelan ont donc été interprétés dans des versions encore remaniées, plus contrastées, puissantes et dynamiques.

En final, Susheela, son groupe et le gamelan ont repris une chanson des BEATLES qui a scellé leur rencontre, Tomorrow Never Knows. Puis en rappel, Susheela RAMAN et son guitariste de mari Sam MILLS ont repris, dans une version acoustique et somptueusement dépouillée, la chanson de David BOWIE Wild is the Wind. Envoûtant !

Lire la chronique du CD, Ghost Gamelan.

Article et photos : Stéphane Fougère

Site : https://www.susheelaraman.com/

Diaporama photos :

 

