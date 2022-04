9 vues

Sussan DEYHIM & Richard HOROWITZ – Desert Equations : Azax Attra (Made To Measure Vol. 8)

(Crammed Discs)

Toujours au sujet des fameuses rééditions du label Crammed Discs, depuis le 25 février dernier, est ressorti en format digital, CD et LP, le Made To Measure – Vol.8, titré Desert Equations : Azax Attra (1986), de Sussan DEYHIM, danseuse, chanteuse, compositrice iranienne, et de Richard HOROWITZ, musicien new-yorkais, aimant l’électronique, les musiques populaires du Maroc, le jazz expérimental (Steve LACY, Anthony BRAXTON, Alan SILVA), mondialement connu pour ses nombreuses musiques de films (notamment Un thé au Sahara, film de BERTOLUCCI).

Si vous n’aviez jamais entendu ce disque à l’époque, il pourrait être aujourd’hui pour beaucoup d’entre vous une découverte inoubliable. Il s’y dégage une ambiance aux charmes ensorceleurs et même divins, nous permettant d’atteindre les cieux de l’invisible. De par ces atmosphères à la fois évanescentes et dépaysantes, ces mélodies aux secrets insondables et ce chant tout aussi intensément mystérieux, nous plongeons dans l’inconnu ou plutôt dans un monde en pleine mutation.

Ce disque est véritablement un passage secret sonique entre la tradition et la modernité mais aussi entre l’Orient et l’Occident. Cette musique pourrait être aussi assimilée à un rêve reliant le passé et le futur de la civilisation humaine. Ce qui nous frappe, dès la première écoute, est cette osmose passionnée entre le chant incroyable, quasi-rituel de DEYHIM, les fortes influences de la musique traditionnelle persane et l’utilisation d’instruments modernes (Emulator, Prophet, DX7, Fairlight CMI) par le magicien HOROWITZ.

Ces tableaux sonores élaborés par le duo voient également la présence de quelques invités, dont le grand Steve SHEHAN (percussion, gongs de Bali, congas) qui apporte énormément d’exotisme et d’évasion supplémentaire sur quatre des neuf titres de l’album, et un certain Drem BRUINSMA qui a travaillé avec Nicolas KLAU et des membres de TUXEDOMOON (sur les albums Six Reels of Joy et Eros Délétère, sortis dans les années 1990).

Le résultat final donne un album puissant, rafraîchissant et surtout très innovant, à l’instar des très beaux disques de Jon HASSELL. Le Melody Maker définissait leur musique comme étant de la world beat et de la pop ethno-techno. Ce que nous pouvons en dire, c’est que ce disque est vraiment envoûtant, étrange, hors du temps, voire irréel.

Ce parfait mélange de chant traditionnel issu de l’héritage persan, et de musique électronique, microtonale séduira les amateurs de fusion des genres, de world et de musique d’avant-garde new-yorkaise.

Il faut signaler que cette nouvelle édition remastérisée propose trois titres supplémentaires datant des années 1990. Certaines de ces nouveautés n’ont cependant pas vraiment la même force d’impact que les titres de l’album. Ils sont moins percutants sur le plan mélodique : Broken Vows et Midnight Visitation sont dépourvus de réelle magie et souffrent d’une production sans âme, typique des années 1990.

Heureusement, le dernier titre, qui est un instrumental intitulé Intergalactic, attire davantage notre attention et nous fait voyager avec des ambiances plus inspirées, rappelant encore HASSELL. Notez que la version vinyle propose un superbe livret d’une dizaine de pages, contenant des photos et des notes des deux principaux intéressés dont les carrières sont des plus impressionnantes (nous pouvons voir la liste de tout leur travail à la fin de ce livret).

DEYHIM a travaillé par exemple avec Jah WOOBLE, Peter GABRIEL, Adrian SHERWOOD, Bill LASWELL et elle va participer prochainement à un nouveau projet réunissant une nouvelle fois Philip GLASS et le cinéaste Godfrey REGGIO (La Trilogie des Qatsi). Son complice, de son côté, a notamment côtoyé David BYRNE et Hassan HAKMOUN, en plus de ses nombreuses musiques pour le cinéma.

Cette réédition du volume 8 de la série Made To Measure est une pure merveille et mérite largement une nouvelle vie dans le monde surchargé de la musique actuelle vide de toute poésie.

Cédrick Pesqué

