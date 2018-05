Sylvain GirO à la Manufacture Chanson à Paris, 28 mars 2018

Sylvain GirO

Sortie du nouvel album, Les Affranchies

à La Manufacture Chanson à Paris,

le 28 mars 2018

En tournée depuis octobre dernier dans toute la Bretagne avec une nouvelle création, Sylvain GirO ne pouvait manquer de faire un détour par la capitale pour nous présenter son dernier album, Les Affranchies, qui vient juste de sortir.

Les Affranchies se sont invitées pour trois dates parisiennes dans la petite salle intimiste de La Manufacture Chanson, transformée pour l’occasion en boîte aux lettres.

Sylvain GirO, accompagné de son violon et parfois d’une shruti box, interprète non des chansons mais des lettres de sa composition. À travers sa plume, toujours juste et poétique, souvent politique, s’expriment un réfugié qui se confie à sa femme disparue, une mère célibataire décrivant son quotidien au père de son fils, un enfant en colonie de vacances qui écrit à ses parents. Il s’adresse aussi à la France et au président pour éveiller leur conscience, à ses parents pour les remercier. À ses côtés, Erwan MARTINERIE, au violoncelle et aux machines, enveloppe et souligne les mots à la manière des musiques de films pour illustrer ces tranches de vies de la France d’aujourd’hui. Et, cerise sur le gâteau, quelques missives arrivent sur scène qui ne figurent pas sur l’album.

Photos : Sylvie Hamon

Diaporama photos :

 

Site : http://www.sylvaingiro.com/

Label : http://alazim-muzik.com/artistes/sylvain-giro-les-affranchies/

