SYLVIAN/CZUKAY : un reflux de prémonitions

Le label Grönland records annonce la réédition, le 22 juin, de deux albums phares de la musique ambient, Plight & Premonition (1986) et Flux and Mutability (1989), par David SYLVIAN (ex-Japan) et Holger CZUKAY (ex-Can).

Les deux artistes s’étaient rencontrés à l’époque où le premier enregistrait son premier album solo, Brilliant Trees. CZUKAY lui avait demandé de participer à son prochain disque (Rome Remains Rome), mais la session d’enregistrement avait finalement donné naissance à Plight and Premonition.

Longtemps indisponibles, Plight and Premonition et Flux and Mutability ressortent en supports double CD et double LP dans une version remixée par David SYLVIAN en 2002 et subséquemment remastérisée, avec une pochette réalisée par Chris Bigg. Le livret contient de plus des photos inédites de Yuka Fuji et un essai de David Toop.

www.groenland.com