TANGERINE DREAM – Strange Behavior

(BSX Records)

Est-ce que quelqu’un connaissait l’existence de cette soundtrack de TANGERINE DREAM ? Cela a sans doute échappé à beaucoup d’entre nous, à moins d’être un connaisseur aguerri et d’avoir été un membre du fameux Tangerine Tree Project, où figurait un titre sur un des volumes existants (le n°50 intitulé Assorted Secrets 2). Enfin, maintenant, cette musique totalement inédite est disponible via un label américain spécialisé dans les musiques de films très rares. Cette B.O. date de 1981 et a été composée pour un film d’horreur américano-australien tourné en Nouvelle-Zélande.

Strange Behavior appartient à cette vague de films australiens (la « Ozploitation ») qui s’est développée durant les années 1970-1980: il s’agissait principalement de productions à petit budget (classées dans la catégorie R: ce qui signifie que les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte), allant du film d’horreur / d’action, à la comédie. Nous pouvons citer par exemple Patrick (1978), Mad Max (1979), The Road Warrior (1981), Razorback (1984).

Strange Behavior, connu aussi sous le titre Dead Kids, est un « slasher movie » de 1981, écrit et dirigé par Michael LAUGHLIN (décédé en 2021 et notamment marié à Leslie CARON), produit par l’australien Anthony I. GINNANE, où figurent quelques noms connus comme Michael MURPHY, l’actrice américaine Louise FLECTCHER ou Dan SHOR (Tron, 1982).

Ce sont les allemands de TANGERINE DREAM qui ont composé la musique, à savoir Edgar FROESE, Chris FRANKE et Johannes SCHMOELLING. À cette époque, TD abordait le début des « eighties » en faisant des disques plutôt accessibles et très mélodiques (Tangram, Exit). Ici, c’est vraiment tout le contraire et nous avons du mal à croire qu’il s’agit du même groupe. C’est extrêmement « dark » et franchement, nous ne pouvons pas dire qu’il y ait beaucoup de mélodies.

Pour la bande originale de Thief parue la même année, ils avaient composé une musique appropriée pour un film policier et d’action. Ici, nous sommes dans l’horreur. Ce qui explique qu’une peur constante plane sur ce disque. Il faudrait s’amuser à faire une expérience et l’écouter le soir, la lumière éteinte, pour pouvoir capter tout le côté terrifiant de cette musique.

Nous entendons heureusement un peu de guitare acoustique sur fond de synthés aériens et apaisés sur les deux seuls titres les plus écoutables pour tous. Cette légèreté mélodique, savoureusement mélancolique, est véritablement la bienvenue sur Romance Theme et surtout sur le lumineux Wedding Theme qui fait presque office d’hymne final auréolé d’espoir et de douceur après l’hécatombe d’hémoglobine.

En fait, nous sommes dans un univers foncièrement sombre, presque dissonant et expérimental, qui se rapproche de ce que pouvait faire TD à ses débuts. C’est assez étonnant d’entendre une œuvre aussi radicale quand nous la comparons aux travaux de cette formation durant la même période. C’est à l’opposé de la musique de Tangram (1980) ou de pièces accessibles rythmées et rêveuses de 1981 comme Pilots of Purple Twilight, Kiew Mission ou Exit.

Le livret indique clairement que c’est bien FROESE, FRANKE et SCHMOELLING qui ont réalisé cette bande originale. Mais, tout de même, Strange Behavior fait preuve d’un si grand décalage avec les productions précédemment citées que nous pouvons réellement nous demander si les musiques ont été réalisées au début des années 1980 ou si elles ne sont pas plus anciennes.

Opening Credit/Murder in the Kitchen installe une ambiance de noirceur cosmique qui aurait convenu au TANGERINE DREAM live de 1975-1976. Il en est de même avec la pièce Kill the Professor/Cleaning up.

En entendant ces musiques dark-planantes, c’est comme si nous remontions dans le temps. Des ambiances malfaisantes, lourdes de menaces, mêlées à des sonorités étranges, imprègnent ce disque dans sa quasi-totalité. Tension in the Classroom, Laboratory Theme, Horror in the Bathroom, Tension in the Graveyard sont autant de pièces dont les musiques font vraiment peur. Sur Dad’s Story, nous avons l’impression d’entendre le souffle de la mort. Cela aurait certainement plu à notre ami Peter FROHMADER.

Ne cherchez pas une quelconque mélodie sur Pete Goes in for the Kill, il n’y en a pas. Au contraire, un sentiment de paranoïa se développe sournoisement avec ce court sample de batterie qui ne cesse de tourner en boucle et que nous retrouvons sur More Tension in the Laboratory. Ces compositions révèlent des ambiances tellement fortes et évocatrices que nous pouvons aisément imaginer les scènes du film sans l’avoir jamais vu.

Strange Behavior privilégie des ambiances lugubres au risque de déplaire à ceux qui apprécient le groupe dont les orientations musicales deviendront par la suite plus commerciales. Il s’adresse davantage aux fans des premières années qui étaient plus ouvertes à l’expérimentation et à la recherche. Cette bande originale annonce également la volonté de plus en plus forte chez TD d’élaborer des musiques de films ou de séries.

Depuis Sorcerer, leurs visions sonores ont énormément intéressé le monde du cinéma et du petit écran. Au cours des années et des décennies suivantes, TANGERINE DREAM, FROESE, FRANKE et même plus tard le successeur de SCHMOELLING, Paul HASLINGER composeront de nombreuses bandes originales.

Notons que leur collègue Klaus SCHULZE a vu aussi sa musique utilisée pour un autre film d’horreur, appartenant à cette mouvance australienne, à la même époque, et qui a beaucoup marqué TARANTINO. C’était pour Next of Kin en 1982 et dirigé par Tony WILLIAMS.

Récemment, un LP de la bande originale était paru avec des extraits de ses musiques (par exemple, des passages de Dig It). SCHULZE avait spécialement composée une musique inédite pour ce projet mais hélas elle a été rejeté à son grand désarroi. Heureusement, nous la trouverons bien des années plus tard en bonus dans la réédition de l’album Audentity.

Cédrick Pesqué

