TEMENIK ELECTRIC : l'”arabian rock” est de retour !

Natif de Marseille, le groupe TEMENIK ELECTRIC joue du rock et chante en arabe. Il se démarque du rap de la Cité phocéenne comme du raï algérien en pratiquant ce qu’il nomme lui-même un “arabian rock” alimenté au choc des cultures. Déjà auteur de deux albums, Ouesh Hada? en 2013 et Inch’allah Baby en 2015, produit par Justin Adams (Robert Plant, JuJu, Tinariwen…), TEMENIK ELECTRIC s’apprête à faire son retour avec un troisième album, Sit N’Goulek, à paraître en 2021.

Pour faire patienter et donner un avant-goût de cet album, le groupe a fait paraître un premier clip du titre éponyme, un rien plus intimiste, entre chanson-rock et électro-pop, mariant la langue arabe au feu des guitares et à la transe des dance-floors.

Pour regarder, c’est ici : https://www.youtube.com/watch?v=32OPoN2AT5E

Pour juste écouter, c’est là : https://musigamy.ffm.to/te_sitngoulek.oem

Signalons de plus que TEMENIK ELECTRIC sera en concert à L’Institut du Monde arabe, à Paris, le 17 octobre prochain, où il partagera l’affiche avec DuOud, dans le cadre des festivals Villes des Musiques du monde et Arabofolies. (Voir notre page “Événements”.) Parisiens, Franciliens et autres égarés de passage sur la capitale, voici un rendez-vous à ne pas manquer !