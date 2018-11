Temps Fête, Festival maritime de Douarnenez, juillet 2018

TEMPS FÊTE

Festival maritime de Douarnenez

du 25 au 29 juillet 2018

Douarnenez a accueilli son premier festival maritime en juillet 1986 avec, pour la première fois en France, un rassemblement de plus de 400 voiliers dans le port du Rosmeur. Initié par Chasse-Marée, la revue de la culture et du patrimoine maritime, le festival a lieu tous les deux ans en juillet et accueille des centaines de voiliers traditionnels français et étrangers. En 1996 a été créée l’association Les Fêtes maritimes de Douarnenez, rebaptisée depuis Temps Fête – Festival maritime, qui poursuit le double objectif de « se (re)découvrir et s’émerveiller, avec la mer comme trait d’union ».

La 17e édition a eu lieu du 25 au 29 juillet 2018. Ce sont plus de 500 navires anciens que les amoureux de la mer ont pu admirer cette année dans le vieux port du Rosmeur, en se promenant sur le port, assis sur une estrade qui permettait de ne rien manquer à l’arrivée des bateaux ou encore lors des sorties en mer qui étaient proposées pour mieux profiter du ballet magique des voiliers qui a émerveillé chaque jour les visiteurs. Le thème de la mer est aussi présent parmi les stands variés du festival (tableaux, épices, nourriture, vêtements, cordes, artisanat…) ainsi qu’avec les nombreuses animations qui sont proposées, que ce soit sur l’eau (kayak de mer, paddle, godille, initiation au matelotage et lancer de touline, démonstrations de chiens de sauvetage, mise à l’eau de bateaux, concours de godille et de manœuvres…) ou bien à terre, avec Héribert le crieur public, des ateliers, les déambulations des Douaniers du Rosmeur et de la troupe de La Marie Claudine, ainsi que le cinéma sur voile.

Les amoureux de musique ont également eu de quoi s’émerveiller durant les cinq jours du festival avec les déambulations des fanfares, les concerts l’après-midi et en fin de soirée sous le kiosque, les chants de marins et les sessions instrumentales le soir à la taverne du Cachalot Assoiffé et les concerts du soir sur la grande scène du Rosmeur.

RYTHMES CROISÉS vous propose de revenir, en mots et en photos, sur les concerts concerts auxquels nous avons pu assister.

A venir, dans le courant de la semaine, les diaporamas photos et compte-rendus de:

Mercredi 25 : LE CHANT DES SARDINIÈRES – LALALA NAPOLI – AMADOU ET MARIAM – DUR !

Jeudi 26 : NOKKEN – KHAROUB – ELECTRIK GEM – BUREK

Vendredi 27 : HASA MAZZOTTA – ALSARAH & THE NUBATONES – Thomas de POURQUERY et SUPERSONIC

Samedi 28 : HAUTBOIS/CHAUVIN – N’DIAZ – CASTOR & POLLUX – URSUS MINOR et CRESCENT MOON – BCUC

Le dimanche, la pluie ayant eu raison du matériel, c’est dans la taverne Le Cachalot Assoiffé que se sont tenus les concerts prévus au kiosque et sur la grande scène. Dès minuit, DJ WONDERBRAZ a transformé le ventre du Cachalot en dance-floor avec ses mix de musiques du monde, traditionnelles et actuelles. Dès l’après-midi, la taverne s’est à nouveau remplie avec THE SEA BAND et LES PIRATES avec leurs chansons maritimes, mais aussi avec les groupes qui devaient jouer sur la grande scène du Rosmeur. Le Cachalot Assoiffé a eu le ventre plein jusqu’à 1 heure du matin et dût même laisser une partie des spectateurs dehors sous la pluie. Car le public était venu nombreux pour entendre Gilles SERVAT interpréter ses plus grands succès, ALTAN avec sa pétillante musique traditionnelle irlandaise, LA CHIVA GANTIVA avec son étonnante et explosive fusion de musiques colombiennes, funk, salsa, rock… et LE BAL FLOC’H avec ses danses traditionnelles du monde entier.

Rien de tel qu’un séjour prolongé dans la panse d’un Cachalot pour arroser comme il se doit la fin de la 17e édition du festival Temps Fête !

Rendez-vous pour la 18e édition qui se tiendra du 15 au 19 juillet 2020.

Article : Sylvie Hamon

Photos : Sylvie Hamon et Stéphane Fougère

Diaporama photos :

  

Sur téléphones portables et tablettes Androïd, le diaporama photos peut être lu avec le navigateur Puffin Web Browser.