TÉNARÈZE – Aral

(Buda Musique)

La Ténarèze est une route qui permettait autrefois d’aller de Bordeaux en Espagne sans franchir de pont ni payer de droit de passage. Le TÉNARÈZE est un groupe de musiciens aux racines traditionnelles et aux influences variées, dont la musique, inclassable, invite à partager des thèmes écologiques. Après un premier album chez Modal intitulé Ausèths (le nom gascon des oiseaux sauvages), TÉNARÈZE réalise Aral et nous invite à travers ses compositions à survoler la Mer d’Aral, bordée par le Kazakhstan et l’Ouzbékistan, qui est en train de s’assécher et dont l’eau est fortement polluée. La pochette, une coque de bateau échouée sur un sol sec, dans des tons dorés, illustre parfaitement l’album.

Après une introduction généreuse et rythmée symbolisant le voyage, nous arrivons au bord de l’Aral, avec le morceau Terra Incognita, sur une mélodie mystérieuse aux accents orientaux. Vingt-quatre morceaux, compositions, mélodies traditionnelles réarrangées et improvisations se succèdent ainsi, rendant hommage à l’eau sous toutes ses formes, jusqu’à un point où l’on a l’impression de la sentir couler, ruisseler, tourbillonner, s’emporter, s’échouer, se calmer…

Pour parvenir à ces ambiances, le groupe, formé d’Alain CADEILLAN (ex-PERLINPINPIN FÒLC), d’Olivier HESTIN, de Laurent ROUSSEAU, de Marc ANTHONY et de Bernard SUBERT (ex-QUINTET CLARINETTES), dispose d’une panoplie d’instruments assez impressionnante, allant de la vielle à roue électroacoustique, cornemuses, percussions en tous genres et de tous les coins du Monde, guitares, clarinettes, tambours d’eau, alboka (instrument basque à anches et double chalumeau, et à deux cornes), aux instruments préparés, modifiés ou carrément inventés et fabriqués par ses membres. Quelques chansons traditionnelles gasconnes viennent s’inviter ainsi qu’un poème en occitan décrivant la région du Kérala en Inde.

Avec Aral, TÉNARÈZE réalise une véritable symphonie pour l’eau, aux paysages variés, tout en inventant son propre style musical, indescriptible et captivant comme un voyage improvisé. Aral est dédié à Christian LANAU, violoniste fondateur de TÉNARÈZE parti trop tôt et jamais remplacé.

Sylvie Hamon

(Chronique originale publiée dans

ETHNOTEMPOS N° 32 – mai 2007)