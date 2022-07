The Foxhunt : Une archive live inédite des CHIEFTAINS

33 vues

Des enregistrements live inédits des années 1970 du célèbre groupe de musique folk irlandaise THE CHIEFTAINS seront bientôt disponible sur un double CD, fruit de la collaboration entre Claddagh Records et la Fondation Owsley Stanley. Dédiée à la préservation des « Bear’s Sonic Journals », une collection de quelque 1300 enregistrements de concerts des années 1960 aux années 1980, cette fondation à but non lucratif a déjà publié des concerts de Grateful Dead, de Tim Buckley, d’Ali Akbar Khan et Zakir Hussain, de Jack Casady et Jorma Kaukonen, des Allman Brothers Band, de Doc et Merle Watson, des New Riders of the Purple Sage, de Johnny Cash et de Commander Cody. C’est désormais au tour THE CHIEFTAINS d’intégrer cet alléchant catalogue CD des Bear’s Sonic Journals.

Cet album live, intitulé The Foxhunt, est un véritable morceau d’histoire de la musique et une innovation révolutionnaire dans l’enregistrement de musique en direct. Il réunit les enregistrements des CHIEFTAINS au Boarding House de San Francisco du 1er octobre 1973 et celui au Great American Music Hall du 5 mai 1976 par Owsley ‘Bear’ Stanley. Cette édition 2CD comprendra également des bonus, tels que la dernière interview de Paddy Moloney avant sa disparition en 2021 et une présentation des origines irlandaises dans la musique Bluegrass par Jerry Garcia.

En voici le contenu :

Disque 1

01 Drowsy Maggie

02 Band Introductions

03 Morgan Magan

04 Carrickfergus / Do Bhí Bean Uasal

05 The Morning Dew

06 Lord Inchiquin

07 An Fhallaingín Mhuimhneach

08 The Foxhunt

09 Mná Na Héireann

10 Carolan’s Concerto

11 Kerry Slides

12 Opening Medley : Strike The Gay Harp / The March Of The King Of Laois / The Lady On The Island / The Sailor On The Rock

13 Lord Inchiquin

14 An Fhallaingín Mhuimhneach

15 Kerry Slides

16 Samhradh Samhradh

17 The Foxhunt

18 George Brabazon

Disque 2

01 Golden Gate Medley : Seán Chuilfhionn Clare Reel / Róisín Dubh John O’Connor Golden Gate Slides / Steam Packet Selections Reels / Pretty Girls Reel

02 Timpán Reel

03 Marbhna Luimnigh

04 O’Keefe’s Slide / Round The House And Mind The Dresser

05 Ceol Bhriotánach

06 Humours Of Carolan / Planxty Maguire / Charles O’Conor/ Carolan’s Farewell To Music / Síbeag Sí Mhór / Bumper Squire Jones / Planxty Johnston

07 Introduction To The Battle Of Aughrim

08 The Battle Of Aughrim

09 The Morning Dew

10 Mná Na Héireann

11 Kerry Slides

12 Tabhair Dom Do Lámh

13 Ríl Mhór Bhaile An Chalaidh

14 Jerry Garcia on the Irish Roots of Bluegrass

15 Paddy Maloney Final Interview

The Foxhunt sera en vente dès le 2 septembre 2022, en formats double CD ou simple LP.

https://owsleystanleyfoundation.org/