THE GEORDIE APPROACH – Shields

Certes, la discographie de THE GEORDIE APPROACH est encore brève, mais il est clair que ce trio de musiciens sait très bien depuis le début où il va et avec quel style et quels moyens il y va. Après donc Why Eye en 2007 et Inatween en 2012, voici donc Shields, le troisième opus de THE GEORDIE APPROACH, composé de Ståle BIRKELAND à la batterie, de Petter FROST FADNES au saxophone et de Chris SHARKEY à la guitare.

Autant vous l’annoncer tout de suite, ces gars-là ne plaisantent pas en matière d’expérimental et d’improvisation, même si ce sont de joyeux lurons par ailleurs. Leur mot d’ordre, simple, direct, définitif : tout est permis ! Ne vous attendez cependant pas à du grand n’importe quoi de leur part. Les deux Norvégiens de la bande ont la rigueur chevillée au corps, et l’Anglais du trio est aussi minutieux qu’un horloger suisse.

C’est donc très méthodiquement et sans craindre de dépasser les limites que THE GEORDIE APPROACH explore tout ce qui est entre le plus mélodique et le plus extrême. Les périples harmoniques qu’ils proposent ne sont dès lors jamais de tout repos. À ceci près, quand même, que ces Ulysses de l’expérimental maîtrisent admirablement leurs odyssées en mers musicales inconnues.

Avec une aisance peu commune, ils passent de l’acoustique à l’électronique, du rock au jazz, ou mélangent tout ça avec un plaisir certain, et ne dédaignent pas à l’occasion de s’aventurer vers des instants plus distordus ou bruitistes. Il est aussi à remarquer que le grand jeu de Petter FROST FADNES est de camoufler le timbre de son saxophone derrière un continuel rideau d’effets électroniques. Ce qui fait qu’on a l’impression de ne jamais l’entendre alors qu’il est toujours présent au détour de chaque instant des longues improvisations que propose Shields, composé de North, presque 27 minutes, et de South, plus de 37 minutes.

En fait, THE GEORDIE APPROACH considère ses improvisations comme autant de conversations, chacun écoutant les autres et répondant à son tour et à sa manière selon son humeur du jour et le thème de la conversation. Tout cela est très poli et très urbain finalement !

